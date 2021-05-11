Лещенко демонстративно проігнорував скандал із дружиною, яка виступала в Москві

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб

Ексжурналіст написав пост, де ні словом не обмовився про скандал з його дружиною

Ексжурналіст, колишній нардеп і член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко опинився в центрі скандалу після того, як у Москві виступила його дружина, діджейка Анастасія Топольська (Dj Nastia). У вівторок, 11 травня, після кількаденного мовчання Сергій Лещенко проігнорував скандал, опублікувавши пост про Ахметова.

Лещенко розповів про ціну на залізну руду, яка побила всі мислимі рекорди. За його словами, сумувати Ахметов буде від того, що Україна зобов'язана накласти на нього додаткові стягнення, зокрема відрахування з ренти в бюджет за залізну руду.

«А це значить, що при всіх зусиллях Ахметова за допомогою своєї ботоферми й куплених експертів маніпулювання громадською думкою приречені на провал», – написав Лещенко в мережі Telegram.

Ексжурналіст ні словом не обмовився про скандал. Водночас у коментарях до його останніх постів у мережі Facebook відомі політичні діячі вимагають дати пояснення виступам його дружини в клубах країни-агресорки.

Нагадаємо, Анастасія Топольська була одним з хедлайнерів арт-заходу під назвою Horovod, який відбувся 8-9 травня в Москві на підтримку ЛГБТ-спільнот Росії та України.

Дружина Сергія Лещенка взяла участь у Horovod під псевдонімом Sheis. На сторінці фестивалю в Instagram про цю роль Топольської розповіли так: «Sheis – альтер его знаменитої Dj Nastia. Ідея народилася після відвідування нею [київської квір-вечірки] Veselka: коли вона вперше туди потрапила, дух свободи самовираження захопив її настільки, що вже на наступному івент в лайнапі Веселки з’явилося загадкове ім'я Sheis».

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.



