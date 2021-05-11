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    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб

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    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб

    «Петро Порошенко вивіз Камазом дружину Лещенка на виступ у Москву», – жартують у мережі

    Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та його дружина Анастасія Топольська (більш відома як DJ Nastya), яка виступила в Москві, надихнули жартівників з мережі на креатив.

    Зокрема, інтернет-гумористи іронічно запитують, чи винен п'ятий президент України Петро Порошенко в тому, що Топольська поїхала розважати публіку до країни-агресора.

    «Петро Порошенко вивіз Камазом дружину Лещенка на виступ у Москву», – жартують у мережі.

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    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб
    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб

    Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

    Також «Главком» писав, що українські діджеї активно заробляють гроші у Росії. Зокрема, кілька з них також 8 травня виступали у Москві.

    Це, зокрема, київські діджеї Daria Kolosova, S.A. Tweeman, Vani Vachi.

    Теги: Петро Порошенко Росія Сергій Лещенко музика дружина
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