Лещенко розповів, чого антикорупціонери заграють із Зеленським



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Нардеп-єврооптиміст зізнався, що прийшов до Зеленського, переслідуючи свою ціль

Народний депутат Сергій Лещенко розказав в інтерв’ю «Главкому», для чого він в кінці січня зустрічався з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Нагадаємо, візит Лещенка до Зеленського викликав хвилю обговорень у Facebook.

«Мені здається, Facebook став заручником стереотипів. На цій зустрічі ж був не тільки я, а ще й Віталій Шабунін, Руслан Рябошапка (екс-член НАЗК), Андрій Герус (екс-член НКРЕКП, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг), – ціла група людей, які просувають необхідні зміни у країні. Для нас важливе не прізвище переможця виборчих перегонів, а правильна робота інституцій. Ідеалом у цьому плані є Америка часів Трампа, де всі спроби останнього підламати під себе Конституцію провалились. Я хотів щоб у нас теж повноцінно працювали інститути, НАБУ було самостійним органом, відстороненим від усіх президентів», - пояснив Лещенко.

Він розказав, що прийшов з колегами до Зеленського, переслідуючи свою ціль: отримати публічну обіцянку від кандидата, що він буде поважати принципи задекларовані антикорупційним середовищем.

Лещенко також назва ці чотири основних принципи: «По-перше, НАБУ – незалежний орган, на який ніхто не має впливу і голова якого обирається незалежною конкурсною комісією.

По-друге, голова Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має бути звільнений, бо він себе викрив у зв’язках з фігурантами кримінальних справ. Крім того, заради порятунку власної кар’єри почав зраджувати людей, які розслідували кримінальні справи.

Нашою третьою вимогою був перезапуск Антикорупційного агентства (НАЗК), яке не справляється із роботою і перетворилось на інструмент видачі політичних індульгенцій.

Четверте – це позбавити СБУ функцій розслідування кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом».

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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