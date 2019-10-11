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    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого

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    <span>Лідер &laquo;Національних дружин&raquo; Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас)</span> - Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Михайленко: Я дуже сподіваюся, що головнокомандувач Зеленський не буде відзводити війська

    Націоналісти не здатні вести бойові дії у Золотому на Луганщині у разі відведення військ Збройними силами. Це в інтерв'ю «Главкому» визнав лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко.

    «Якщо буде відведення, то звичайно, такої кількості людей (кількох сотень, що прибули на протести про реалізації формули Штайнмаєра, - «Главком») не достатньо для утримання лінії фронту (у разі відведення військ Збройними силами, - «Главком»). Тим паче, без засобів для ведення бойових дій. Тут немає мови про те, що ми зможемо повноцінно вести бойові дії. У армії є важке озброєння, гранатомети, артилерія...», - зазначив Михайленко.

    За задумом, Золоте має бути першим пунктом у запланованому відведенні сил. У ЗМІ з’явилася карта одного з варіантів розведення, за яким після Золотого буде Широкине, Піски, Гранітне.

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    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого
    Лідер «Нацдружин» розказав, на що готові націоналісти у разі відведення військових із Золотого

    У зв’язку з цим лідер «Нацдружин» розказав, чи кликатимете туди добровольців. «Повірте, ми однозначно будемо реагувати. З будь-якими намаганнями розведення військ в тих місцях, де залишаються українські населенні пункти в сірій зоні, ми боротимемося. Бо це буде капітуляція, вона підриває моральний дух армії», - пояснив Михайленко.

    Він додав, що «Нацдружини» спілкуються зі всіма військовими, які зараз є у Золотому. «Вони абсолютно нормально до нас ставляться», - зазначив Михайленко.

    Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

    Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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    Донбас націоналісти Ігор Михайленко Операція Об’єднаних сил озброєння формула Штайнмаєра
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