Лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко: Провозимо зброю у Золоте, користуючись лазівкою у законі

Ігор Михайленко фото з відкритих джерел

«Ми розподілили зони патрулювання з поліцією»

З минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

9 жовтня на одному з блокпостів у Кремінному, що за 60 км від Золотого, стався конфлікт між активістами і представниками правоохоронних органів. Останні нібито наполягали на ретельному огляді усіх учасників протестів, які проїжджають через блокпости, натомість протестувальники погоджувалися лише на перевірку документів. В якийсь момент напруження сягнуло такого рівня, що один із поліцейських відкрив вогонь у повітря. Але до гіршого справа не дійшла. На місце прибув лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький і конфлікт вдалося владнати: колона автомобілів далі без пригод дісталася кінцевого пункту призначення – Золотого. Як пообіцяв Білецький, націоналісти в разі відведення військ армією не рушать ані кроку звідти, «не залишать людей напризволяще». Бо як тільки українські війська відійдуть, окупанти скористаються спокусою зайняти позиції українців, через що постраждають мирні мешканці.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у четвер негативно відреагував на те, що роблять у Золотому націоналісти, заявивши, що мав зустріч із ветеранами, серед яких були представники «Азову» і «Нацкорпусу». Президент також сказав, що не може з ними ділитися усіма планами керівництва держави про розведення військ і визнав слабкість комунікацій стосовно цієї теми. Вочевидь, ця зустріч з націоналістами не змінила позицію сторін. «Якщо там (у Золотому) є ветерани, я їх поважаю. Але якщо вони є озброєними, це ж неправильно?!», - риторично запитав Зеленський. «Допоки люди з обох сторін приїжджатимуть і випадково пострілюватимуть, ніякого звернення не буде», - додав він. Президент негативно ставиться до того, що до Золотого приїхали озброєні протестувальники, які нібито налякали місцевих тим, що завтра сюди зайде «ДНР» і «ЛНР». Зеленський переконує, що більшість мирних мешканців у Золотому є прихильниками розведення сил.

В інтерв’ю «Главкому» один із найбільш відомих націоналістів, які нині перебувають у Золотому, лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) розповів, хто приїхав протестувати на лінію розмежування, як озброєним людям вдалося подолати блокпости та за яким планом вони збираються діяти у разі початку відведення сил.

Ігоре, на одному з блокпостів відбулася стрілянина. Що призвело до конфлікту?

Я перебуваю у Золотому від ранку неділі 6 жовтня. До мене їхали мої соратники для того, щоби підтримати нашу акцію «Ні капітуляції!», це наш останній блокпост. Ми про це говорили чітко, ясно – артикулювали ці меседжі нашому суспільству постійно. Ми заїжджали (на блокпости) досить спокійно в неділю, у нас був поверхневий огляд, ми надали документи правоохоронцям. Як законослухняні громадяни виконали їхні законні вимоги. А от 9 жовтня ж була трішки інша історія. Вона мала політичний підтекст. Швидше за все, це «підступи» обласної влади, губернатора та його заступника (мова іде про главу області Віталія Комарницького і його першого заступника Юрія Погуляйка). Є інформація, що саме заступник очільника області вимагав від правоохоронних органів, щоби вони чинили тиск на людей, які їдуть на цю акцію в Золоте. Взагалі ці особи з 2014 року в обласній та місцевій владі, вони є прихильниками відведення, вони взагалі є прихильниками «референдумів».

Отож, протестувальники надали документи, пройшли поверхневий огляд автотранспорту, але з них вимагали особистий огляд кожного активіста, а це затягувало на 2-5 годин цю історію. Вони б знайшли когось (порушника закону) і так далі. Якась частина правоохоронців на блокпості активно тиснула на активістів, активно проявляла своє ставлення до моїх соратників. Частина ж лояльно поставилася, вимагала, аби людей пропустити. На відео видно, що конфлікт виник між кількома нашими і кількома правоохоронцями. Всі ж інші стояли збоку, не було там якихось ексцесів, протистояння.

Зрештою, правоохоронці людей пропустили. Який аргумент вплинув на те, що вони відмовилися проводити ретельний огляд кожного?

Думаю, вони не пішли на перевищення своїх повноважень. Я не вважаю за потрібне давати обшукувати себе, якщо я не порушник закону. Адже як громадянин України маю право не погодитися на поверхневий огляд, якщо мені не пояснять логічні підстави. Це прописано в законах. Тоді хай приймають рішення, що я злочинець, і хай доводять мені, що мають право проводити такі дії щодо мене.

Люди приїздять зі своєю зброєю?

Є зі зброєю, є і без зброї. Якщо Збройні сили будуть вимушені за наказом відступити за населений пункт Золоте-4, то нам доведеться тим, в кого є зброя, зайти в цей населений пункт і утримувати там український порядок.

Ігор Михайленко

Тобто поліція на пропускних пунктах спокійно пропускає ваших людей зі зброєю?

Ніхто не може обмежувати людину в поїздці територією України зі своєю власністю. Це так само, як сказати, що мені не подобається ваша кепка чи ваша сумочка, то ж залиште її.

Чи є у поліції питання щодо зброї?

Є звичайно.

Зона Операції об’єднаних сил – режимна територія. Якщо ваші люди заїжджають зі зброєю, виходить, що будь-хто може це робити. Чи не вважаєте ви це небезпечним, адже якщо влада не контролює озброєних людей, то де гарантія безпеки?

У нас немає закону про зброю, який міг би якимось чином обмежувати пересування озброєної людини. Це одна з багатьох лазівок у нашому законодавстві. Формально вони (правоохоронці, які стоять на блокпості) можуть не давати, або навпаки давати право проїжджати. Тому вони не порушують закон, якщо вони не дають проїзду і не порушують закон, якщо дають проїхати. Рішення залежить від особистісних стосунків з людьми і перемовин. Але я вважаю, що кожен громадянин України має право на зброю, має право на законне володіння нею. Якщо 18-річна людина має право загинути, наприклад, керуючи танком, то чому вона не має права мати зброю і пересуватися по Україні, де захоче? Не потрібно боятися законних власників зброї.

У вас минулими вихідними проблеми проїзду до Золотого не було. А вже наступні групи активістів хотіли ретельно оглянути. Чому підхід змінився?

Я думаю, влада просто хоче цю історію загасити у тому стані, в якому вона зараз перебуває: не роздувати, не роздмухувати. У неділю вони не були готові до того, ми ж не оголошували, що їдемо туди. І лише перед самим Золотим записали відеозвернення. Поки влада дивилася на Майдан і «путчі», переживала, що Порошенко займатиме якісь адмінбудівлі, ми відповідно займалися своїми абсолютно нормальними справами.

Чи контактували ви, ваші соратники з обласною владою?

Я не бачу необхідності говорити з обласною владою, яка веде себе таким чином. Адже я бачив обласну владу в Золотому-4, коли вони підбурювали людей, спеціально налаштовували їх проти військових. Це відбувалося на очах правоохоронців, на очах СБУ. Але є питання забезпечення людей елементарним: медицина, питна вода. І от ці проблеми, а це їхні повноваження, місцеві чиновники перекладають на плечі військових. Це абсолютний абсурд. Саме це бентежить людей. Тут ми почули проблеми жителів, закликали волонтерів, які привезли харчі: хліб, крупи, цукор. Днями ми туди повеземо безплатно воду, бо зараз її продають їм за гроші. Тобто місцева влада не зважилася виділити кошти з місцевого бюджету для того, щоби привезти людям воду.

Ситуація виглядає так, що «Нацкорпус» і «Нацдружини» лише тепер поїхали до Золотого і почали говорити про проблеми людей.

Про ситуацію у Золотому я дізнався тоді, коли безпосередньо сюди приїхав. Я не мав до відведення військ ані найменшого уявлення про те, що відбувається у Золотому. Про це місто я чув декілька разів, коли його обстрілювали, коли українська сторона відводила війська, а проросійські так звані «ЛНР» займали українські позиції. І коли це знову потрапило у порядок денний я відреагував: зібрав навколо себе ветеранів, з якими спілкуюся, з якими служив, і ми вирішили їхати. Приїхали і побачили проблему, почали реагувати, говорити з людьми.

Раніше ми Авдіївці довгий час підтримували деякі родини, коли перебували на позиціях Збройних сил України в 2017-2018 роках. Тобто, коли ми перебували у інших місцях і бачили проблеми місцевих жителів, ми їм допомагали.

«Нацдружини», «Нацкорпус»… Протестувальники з яких ще організацій приїхали до Золотого?

Різні люди, ветерани. Є хлопці з «95-ки» (95 окрема десантно-штурмова бригада, Житомир). Є «азовці», є представники Збройних сил України, 72, 25 частини, є ті, хто воювали в «Правому секторі», які зараз у нас в «Нацдружинах» займаються суспільною діяльністю.

Про яку кількість людей ідеться?

В середньому щодня тут перебуває 70-75 людей.

Андрій Білецький на одному із відео, розповсюдженого напередодні, каже про сотні людей.

Одномоментно в перший день приїхало 250 осіб, з яких 70 залишилося. Днями приїхало 500 в загальній кількості на КПВВ і підтримували військових. Вони розгорнули велику кількість жовто-синіх прапорів. Переважно люди їхали з Харківської, Донецької та Луганської областей. Найбільша кількість приїхала саме з Луганщини: з Бахмута, Сєверодонецька, Лисичанська, Станиці Луганської.

Ігор Михайленко

За чий рахунок їдуть?

Там було багато власних машин – за свій рахунок приїжджали. Було декілька автобусів – це волонтерська допомога або люди самі скинулися на проїзд.

Яка взагалі зараз ставиться задача перед добровольцями, які приїхали?

Ми займаємося патрулюванням вулиць і допомогою місцевим жителям. З правоохоронними органами сконсолідувалися щодо патрулювань. Золоте дійсно добре оберігається, правоохоронні органи там дійсно працюють. 8 жовтня був інцидент у Катеринівці, коли патрульна машина виїхала ледь не на передову. Її повернули назад. Наші хлопці на передову, звичайно, не ходять, але вони виконують допоміжну функцію в форматі підходів. Якщо треба якась допомога місцевим жителям, завжди надають.

Як відбувається ця координація з поліцією?

Ми спілкуємося напряму з місцевими відповідальними особами і розподіляємо зони патрулювання.

Чи достатньо цих кількох сотень людей, про які ви кажете, для утримання лінії розмежжування у разі відведення військ Збройними силами?

Якщо буде відведення, то звичайно, такої кількості людей не достатньо для утримування лінії фронту. Тим паче, без засобів для ведення бойових дій. Тут немає мови про те, що ми зможемо повноцінно вести бойові дії. У армії є важке озброєння, гранатомети, артилерія...

За задумом Золоте має бути першим пунктом у запланованому розведенні сил. У ЗМІ з’явилася карта одного з варіантів розведення, за яким після Золотого буде Широкине, Піски, Гранітне. Туди також кликатимете добровольців?

Звичайно, будемо реагувати. Ми не будемо говорити про схему, щоби влада не змогла нам перешкоджати. Але повірте, ми однозначно будемо реагувати. З будь-якими намаганнями розведення військ в тих місцях, де залишаються українські населенні пункти в сірій зоні, ми боротимемося. Бо це буде капітуляція, вона підриває моральний дух армії. Росія за всю історію такого не вчиняла ніде. Якщо вона програвала війну, то вона говорила, що вона програла війну і йде з території. Але якщо вона може відібрати хоча б маленький шматочок території, вона буде переносити ці стовпчики прикордонні вночі, як це робилося в Абхазії в 90-х роках: буде наступ повзучою окупацією.

Скільки добровольців потрібно, щоби «закрити» всю лінію розмежування після відведення військ Збройних сил?

Не моделював таку ситуацію. Причина проста – я не поліцейський і тому не можу виконувати їхню роботу, функції. Це їхня задача розраховувати сили та засоби. Але я дуже сподіваюся, що українська влада і головнокомандувач Зеленський прийме правильне рішення і не буде розводити війська. Тоді такої необхідності не буде.

Тобто ми не побачимо націоналістів, які патрулюватимуть сіру зону, бо це функція поліції?

Ще раз вам повторюю: якщо буде розведення, то поліція не буде виконувати ті задачі, які притаманні військовим. Просто не вистачить озброєння на це. Я гарантую, що через декілька тижнів після кількох «200-х» поліцейські відмовляться від цієї затії. Сіру зону, вигідні позиції займуть противники. Це треба усвідомлювати військовим у Генштабі та керівництві Операції об’єднаних сил.

Що військові вам відповідають на це?

Ми спілкуємося зі всіма військовими, які зараз є у Золотому. Вони абсолютно нормально до нас ставляться.

Не секрет, що на Сході України не всі місцеві мешканці прихильні до України. Настрої в Золотому які? Проросійських більше?

Більше вам скажу, деякі жителі Золотого ходили і голосували на «референдумі». Настрої абсолютно різні, але ми не орієнтуємося на прихильників так званої «ЛНР» і «ДНР».

Багато жителів міста чекають приходу проросійських сил?

Їх не більше, ніж проукраїнського населення. Але є велика кількість людей, яка втомилася від війни, на них насправді ніхто не звертає уваги. Ми знову повертаємося до соціальних проблем.

У нас є вимога – скасування будь-яких Мінських домовленостей. Потрібен перехід на зовсім інший формат, в якому переговори відбуватимуться в інтересах України. А от Росія на сьогоднішній день абсолютно задоволена всіма Мінськими форматами.

Який формат пропонуєте?

Якщо, наприклад, головнокомандувач ухвалить рішення зміни формату, ми йому із задоволенням дамо своє ветеранське бачення. Буде дуже добре, якщо він залучить нас до цього формування. Я впевнений що цей формат повинен формуватися не виключно в кабінеті Зеленського за закритими стінами.

Михайло Глуховський, «Главком»