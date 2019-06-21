Лідери ЄС не змогли обрати нового главу Єврокомісії



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Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені

На саміті Європейської ради у четвер, 20 червня, лідери країн Євросоюзу не змогли обрати нового главу Єврокомісії.

Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск.

«У Європейській Раді було проведено повне обговорення кандидатур з урахуванням моїх консультацій і заяв, зроблених в Європейському парламенті. У жодного кандидата не було більшості», — йдеться в заяві Туска.

Як наголошується, дискусія продовжиться 30 червня на позачерговому саміті.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).