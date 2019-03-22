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    Лікар Гриба відмовляє політв’язня від голодування

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    <p>Лікар українського політв'язня категорично проти того, щоб хронічно хворий Гриб розпочинав голодування</p> - Лікар Гриба відмовляє політв’язня від голодування

    Лікар українського політв'язня категорично проти того, щоб хронічно хворий Гриб розпочинав голодування

    Фото: Громадське

    «Голодування для Павла - це самогубство, це - однозначна смерть», - підкреслив лікар політв'язня Василь Притула

    Лікар українського політв'язня Павла Гриба Василь Притула відмовляє 20-річного бранця від голодування, яке він оголосив після почутого в суді вироку.

    Про це Притула написав у Facebook.

    «Дуже прошу всіх, хто має контакт з Павлом Грибом, переконати його, передайте моє прохання - не голодувати! Не треба себе губити. Є ще шанси вийти з тюрми, є надія на Бога і на людей в усьому світі. Голодування для Павла - це самогубство, це - однозначна смерть. Боротися за справедливість і за життя можна лише живим!», - зазначив лікар.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

    Після цього Павло оголосив про голодування.

    Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

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