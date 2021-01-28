Лікар Комаровський розповів, чи шкодить дітям безконтрольний перегляд мультфільмів

Лікар зазначив, що головне – це мир і спокій у родині

Фахівець порадив українцям дивитися на ситуацію з усіх сторін

Лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання передплатниці про те, наскільки шкідливий для дитини безконтрольний перегляд мультфільмів. Свою оцінку доктор опублікував в Instagram.

Стурбована жінка розповіла, що її чотирирічна дитина дивиться мультики не більше 60 хвилин у день. Однак два рази на місяць, коли він гостює у бабусі, це правило порушується і допустимий екранний час збільшується у кілька разів.

Передплатниця зазначила, що не хоче вимагати дотримання норм, щоб не псувати відносини зі свекрухою, і попросила лікаря пояснити, наскільки шкідливо для зору дитини необмежене використання гаджетів.

Комаровський запропонував жінці подивитися на ситуацію з іншого боку.

За його словами, мільйони дітей роками живуть в умовах недотримання рекомендацій педіатрів, проте «ніхто не переживає».

Він також підкреслив, що передплатниці пощастило з тим, що у дитини є жива і здорова бабуся, готова доглянути за онуком.

«Мир, спокій і благополуччя важливіше корекції даної ситуації. Зіпсувати дитину безконтрольним переглядом мультиків за два дні два рази на місяць неможливо. Нехай бабуся робить що хоче – нічого страшного немає», – уточнив Комаровський.

Спеціаліст порадив передплатниці використовувати звільнений завдяки свекрусі час для відпочинку або невідкладних справ.

Доктор також зазначив, що якщо дитина приходить у гості до бабусі, то саме вона встановлює правила гри.

«Або погоджуєтеся з її правилами, або не пускаєте дитину на її територію», – зазначив лікар.

Нагадаємо, що лікар Комаровський назвав «найбільшу проблему сучасності».