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    Лікар Комаровський розповів, чи шкодить дітям безконтрольний перегляд мультфільмів

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    Лікар зазначив, що головне &ndash; це мир і спокій у родині - Лікар Комаровський розповів, чи шкодить дітям безконтрольний перегляд мультфільмів
    Лікар зазначив, що головне – це мир і спокій у родині
    Фото з відкритих джерел

    Фахівець порадив українцям дивитися на ситуацію з усіх сторін

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання передплатниці про те, наскільки шкідливий для дитини безконтрольний перегляд мультфільмів. Свою оцінку доктор опублікував в Instagram.

    Стурбована жінка розповіла, що її чотирирічна дитина дивиться мультики не більше 60 хвилин у день. Однак два рази на місяць, коли він гостює у бабусі, це правило порушується і допустимий екранний час збільшується у кілька разів.

    Передплатниця зазначила, що не хоче вимагати дотримання норм, щоб не псувати відносини зі свекрухою, і попросила лікаря пояснити, наскільки шкідливо для зору дитини необмежене використання гаджетів.

    Комаровський запропонував жінці подивитися на ситуацію з іншого боку.

    За його словами, мільйони дітей роками живуть в умовах недотримання рекомендацій педіатрів, проте «ніхто не переживає».

    Він також підкреслив, що передплатниці пощастило з тим, що у дитини є жива і здорова бабуся, готова доглянути за онуком.

    «Мир, спокій і благополуччя важливіше корекції даної ситуації. Зіпсувати дитину безконтрольним переглядом мультиків за два дні два рази на місяць неможливо. Нехай бабуся робить що хоче – нічого страшного немає», – уточнив Комаровський.

    Спеціаліст порадив передплатниці використовувати звільнений завдяки свекрусі час для відпочинку або невідкладних справ.

    Доктор також зазначив, що якщо дитина приходить у гості до бабусі, то саме вона встановлює правила гри.

    «Або погоджуєтеся з її правилами, або не пускаєте дитину на її територію», – зазначив лікар.

    Нагадаємо, що лікар Комаровський назвав «найбільшу проблему сучасності».

    Теги: лікар жінка Instagram Евгений Комаровский
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