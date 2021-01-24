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    Здоров'я

    Комаровський пояснив, як працювати в офісі та не підхопити Covid-19

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    Ризик заразитися Covid-19 значно зростає в місцях скупчення великої кількості людей і поганою&nbsp;вентиляцією повітря - Комаровський пояснив, як працювати в офісі та не підхопити Covid-19
    Ризик заразитися Covid-19 значно зростає в місцях скупчення великої кількості людей і поганою вентиляцією повітря

    Можна знизити ризик зараження, якщо правильно визначити концентрацію вуглекислого газу в приміщенні

    Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський вважає, що ризик заразитися Covid-19 значно зростає в місцях скупчення великої кількості людей і поганою вентиляцією повітря. Водночас він вважає, що можна знизити ризик зараження, якщо правильно визначити концентрацію CO2 в тому чи іншому приміщенні.

    Про це лікар заявив у своєму відео на YouTube.

    За словами Комаровського, визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні сьогодні досить просто маючи спеціальні пристрої та прилади.

    «Як з'ясувати, що немає нормальної вентиляції? Це зробити дуже просто. Сліди перебування людини в будь-якому приміщенні – це концентрація СО2 (вуглекислого газу) в приміщенні. Якщо в приміщенні висока концентрація СО2, значить це місце потенційно небезпечне. Не треба туди ходити – там можна заразитися!», –закликав Комаровський.

    Він акцентував, що спеціальні датчики, що вимірюють рівень СО2 в повітрі (коли люди видихають), можна встановлювати і в будинку, і на роботі. Рівень вуглекислого газу вимірюється в мільйонних частках (ppm – parts per million).

    Також Комаровський порадив звертати увагу на свої відчуття. Так як при збільшенні рівня СО2 людина може відчувати сонливість і стомлюваність.

    Лікар нагадав про норми рівня СО2. Так, на вулиці в середньому в повітрі норма – 400 ppm; в приміщеннях ідеальний показник до 600. Якщо останній підіймається вище 1500 ppm – краще не заходити. 

    «Вже 2-3 тисяч ppm впливає на здоров'я», – каже Комаровський. 

    Раніше лікар Комаровський назвав «найбільшу проблему сучасності».

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар робота повітря коронавірус
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