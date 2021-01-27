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    Здоров'я

    Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром

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    Євген Комаровський назвав симптоми &laquo;постковіда&raquo; - Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром
    Євген Комаровський назвав симптоми «постковіда»
    Фото: скріншот з відео

    Відомий лікар дав поради, як полегшити самопочуття тим, хто перехворів на коронавірус

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про небезпечні наслідки коронавірусу - так званий «постковід».

    Відповідне відео з'явилося на його каналі в YouTube.

    За час, поки вірус розмножується в організмі людини, відбуваються дуже серйозні зміни не тільки в легенях, а й в інших внутрішніх органах. Він вражає судини, нервову тканину, клітини головного мозку, сприяє мікрокрововиливам і порушенню кровопостачання тканин.

    Як підкреслив лікар, на цей момент невідомо, скільки часу потрібно на відновлення організму. Він також запропонував ділити прояви «постковіда» на три групи.

    У першу включено симптоми з ділянок органів дихання: кашель, задишка, нестача повітря.

    У другій групі домінуючим симптомом є відчуття слабкості, яка виражається в «абсолютному небажанні і неготовності» що-небудь робити.

    Третя група симптомів ілюструє ураження нервової системи. До них Комаровський відніс психічні розлади, проблеми зі сном, неможливість логічно мислити, а також порушення пам'яті.

    Лікар підкреслив, що помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка впливає на дихальну систему.

    «Ні, це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», – заявив він.

    За словами Комаровського, порушення відновлюються протягом кількох місяців і особам, що перехворіли, які страждають від безсилля і депресії, потрібно допомогти «видертися». У першу чергу, увагу повинні проявити рідні пацієнта.

    Відновити роботу дихальної системи допоможе підтримка оптимальних параметрів температури і вологості повітря, а також дихальна гімнастика. Для перехворілих на коронавірус важливі посильні варіанти фізичних навантажень і прогулянки на свіжому повітрі.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар вірус коронавірус
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