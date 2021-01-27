Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром

Відомий лікар дав поради, як полегшити самопочуття тим, хто перехворів на коронавірус

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про небезпечні наслідки коронавірусу - так званий «постковід».

Відповідне відео з'явилося на його каналі в YouTube.

За час, поки вірус розмножується в організмі людини, відбуваються дуже серйозні зміни не тільки в легенях, а й в інших внутрішніх органах. Він вражає судини, нервову тканину, клітини головного мозку, сприяє мікрокрововиливам і порушенню кровопостачання тканин.

Як підкреслив лікар, на цей момент невідомо, скільки часу потрібно на відновлення організму. Він також запропонував ділити прояви «постковіда» на три групи.

У першу включено симптоми з ділянок органів дихання: кашель, задишка, нестача повітря.

У другій групі домінуючим симптомом є відчуття слабкості, яка виражається в «абсолютному небажанні і неготовності» що-небудь робити.

Третя група симптомів ілюструє ураження нервової системи. До них Комаровський відніс психічні розлади, проблеми зі сном, неможливість логічно мислити, а також порушення пам'яті.

Лікар підкреслив, що помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка впливає на дихальну систему.

«Ні, це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», – заявив він.

За словами Комаровського, порушення відновлюються протягом кількох місяців і особам, що перехворіли, які страждають від безсилля і депресії, потрібно допомогти «видертися». У першу чергу, увагу повинні проявити рідні пацієнта.

Відновити роботу дихальної системи допоможе підтримка оптимальних параметрів температури і вологості повітря, а також дихальна гімнастика. Для перехворілих на коронавірус важливі посильні варіанти фізичних навантажень і прогулянки на свіжому повітрі.

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