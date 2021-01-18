Лікар Комаровський назвав «найбільшу проблему сучасності»

Він пояснив, що у результаті імунна система, яка повинна щодня зустрічатися з мільярдами бактерій, а зустрічається тільки з мільйонами

Комаровський назвав ретельну стерильність для дітей – найбільшою небезпекою

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав ретельну чистоту «найбільшою проблемою сучасності». Своєю думкою він поділився у Telegram.

За словами Комаровського, з точки зору еволюції, люди сьогодні живуть практично у стерильних умовах. Відразу після народження діти потрапляють у середовище, в якому «все миється, кип'ятиться, дуже часто стерилізується», зазначив фахівець.

Тому, підкреслив доктор, їх імунна система не може нормально розвиватися.

«Зараз з урахуванням коронавірусу, коли всюди санітайзер, дезінфектори, хлор, ультрафіолетове опромінення, ми поміщаємо дитину у практично стерильне середовище», – вказав лікар.

Він пояснив, що у результаті імунна система, яка повинна щодня зустрічатися з мільярдами бактерій, а зустрічається тільки з мільйонами.

«Як наслідок, ненавантажена імунна система починає кидатися на все, що хоч трохи схоже на бактерії або на віруси, і ми маємо жахливі спалахи алергічних захворювань, аутоімунних захворювань», – пояснив Комаровський.

Якщо говорити про надійні методи профілактики проблем з імунітетом у дітей, доктор порекомендував батькам давати дітям різноманітне харчування, уникати стерильності, не годувати дитину, якщо він не хоче їсти. Лікар також порадив вести такий спосіб життя, «при якому у дітей і дорослих після фізичної активності неодмінно буде апетит».

Відповідаючи на питання передплатниці про те, чи дійсно корисні для імунітету кисломолочні продукти, він підкреслив, що з їх допомогою можна тренувати імунну систему дитини – мікроорганізми у цьому випадку не будуть нести небезпеку для організму.

«Йогурти, кефіри і кисле молоко – це дійсно круто. Від цього суцільна користь», – зазначив доктор.

Раніше Комаровський назвав причини терміново звернутися до лікаря при болю у животі. За його словами, медична допомога необхідна, якщо біль локалізується у правій нижній частині живота, якщо у калі або блювотних масах є сліди крові, а також якщо присутні будь-які проблеми з сечовипусканням.