«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW

«Кухар Путіна» назвав російських бюрократів ворогами

Фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує сіяти розкол в російському уряді, оприлюднюючи інформацію про так звану «лінію Вагнера» фортифікаційних споруд на північному сході України, що не узгоджується з наративами Кремля про хід війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Telegram-канали Пригожина повідомили, що російські регіональні чиновники призупинили розширення укріплень «лінії Вагнера», яка проходить за лінією зіткнення в Луганській і Донецькій областях України і в Бєлгородську область Росії.

Пригожин звинуватив російську владу, яку він охарактеризував як «бюрократів-ворогів», у тому, що вона «прямо виступає проти інтересів населення» і не захищає російське населення.

«Російська націоналістична спільнота неодноразово звинувачувала Кремль у неспроможності захистити кордон Білгородської області, і Пригожин, можливо, намагається посилити їхні вимоги. Кремль, ймовірно, намагається зберегти свої обмежені рамки війни, що, ймовірно, продовжить засмучувати націоналістичну спільноту, яка, здається, стурбована відсутністю оборони навколо Білгородської області», – зазначили аналітики ISW.

За даними експертів, запропоноване Пригожиним розширення «лінії Вагнера» захищатиме кордон між Бєлгородською областю та Сумською, Харківською та Луганською областями України, але не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля захистити весь Луганськ.

Інші карти показують, що «лінія Вагнера» Луганськ-Донецьк захищатиме лише територію Луганської області, яку російські сили контролювали до свого повномасштабного вторгнення 24 лютого. Лінія охоплює деякі новоокуповані населені пункти, такі як Лисичанськ, Золоте та Попасна, але не включає Кремінну та Сєверодонецьк. «Командири Пригожина та Вагнера, ймовірно, готуються захищати позиції, які, на їхню думку, вони можуть реально утримувати, а не теперішню територію російських ліній або всю територію, яку, як стверджує Кремль, анексувала, і, ймовірно, не впевнені в здатності Росії захистити населені пункти на північ від Лисичанська, такі як Кремінна та Сватове», – зазначили аналітики.

Як повідомлялося, лінія «Вагнера» наразі встановлена лише упродовж 2 км.