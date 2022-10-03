Кадиров і Пригожин публічно підірвали лідерство Путіна – ISW

У російському інформаційному просторі відбулися різкі зміни після поразки Росії під Лиманом

Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Про це йдеться у спецвипуску американського Інституту вивчення війни (ISW).

Джерела в Кремлі та блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни.

Деякі гості сильно відредагованих кремлівських телевізійних шоу, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності Росії коли-небудь повністю окупувати ці території.

Кремлівські пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконну мобілізацію деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих.

«Путін покладається на контроль над інформаційним простором у Росії, щоб захистити свій режим, набагато більше, ніж на вид масового апарату гноблення, який використовував Радянський Союз, що робить безлад у інформаційному просторі потенційно ще більш небезпечним для Путіна, ніж це було для СРСР», - зазначили аналітики.

Також вони вважають, що чеченський лідер Рамзан Кадиров і власник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин ще більше пошкодили вразливі наративи Кремля під час і після падіння Лимана, звинувативши російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації навколо Лимана.

«Заява Кадирова та Пригожина, ймовірно, публічно підірвала лідерство Путіна, можливо, ненавмисно. Зокрема Кадиров націлився на командувача Центральним військовим округом (ЦВО) генерал-полковника Олександра Лапіна та звинуватив начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова у приховуванні провалів Лапіна в Лимані… Таким чином, прямий напад Кадирова на Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні», - кажуть аналітики ISW.

На їх думку, Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти Кадиров і Пригожин. Федеральні телеканали охарактеризували заяви Кадирова проти Лапіна як «досить різкі», а блогери стверджували, що російське міноборони несе більшу відповідальність за поразку, стверджуючи, що Лапін не командував Лиманським гарнізоном.

ISW звертає увагу на те, що раніше Путін не піддавав цензурі блогері, Кадирова, військових кореспондентів і колишніх довірених осіб, ймовірно, тому, що він бачив у них голоси, які просувають його бажану політику, якій росіяни, готові його підтримати, швидше за все довірятимуть.

«Залишається побачити, скільки Путін терпітиме і що станеться, якщо і коли він спробує закрити блогерів та їхню критику його власних рішень, яку він на даний момент дозволив поширювати Росією», - кажуть аналітики.

Ключові висновки ISW за 2 жовтня:

Українські війська продовжили звільнення населених пунктів на схід і північний схід від Лиману та звільнили Торське Донецької області. Російські джерела стверджують, що російські війська відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману, ймовірно, до позицій навколо Кремінної і вздовж траси R66 Сватове-Кремінна.

Українські війська продовжили наступ на населені пункти на схід від Куп’янська та звільнили Кишарівку Харківської області.

Російські війська продовжували безуспішні штурми Бахмута та Авдіївки.

Українські війська відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці. Російські джерела стверджували, що українські сили також звільнили Шевченківку та Любимівку, відкинувши російські сили на нові оборонні позиції навколо Михайлівки.

Російські війська продовжили обстріли Кривого Рогу та Миколаївської області з безпілотників іранського виробництва «Шахед-136».

Депутати держдуми Росії відкликали закон, який передбачав одноразову виплату мобілізованим 300 тисяч рублів (близько $4980) та інші пільги, не пояснюючи причини свого рішення. Українські військові офіційні особи заявили, що російські сили формують мотострілецьку дивізію з мобілізованих чоловіків з Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Президент Росії Володимир Путін вніс до держдуми законопроєкт про входження Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації.

Нагадаємо, глава Пентагону привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.

2 жовтня Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині.

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