Пригожин кликав у «Вагнер» мобілізованих без кінцівок

«Щас запротезируемся и вернёмся»

Керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування». Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал Baza.

На відео Пригожин розмовляє з чоловіками, які залишилися без ніг або рук. Травми їх не бентежать, за словами колишніх ув'язнених, вони збираються повернутися до ПВК. Пригожин з усмішкою схвалює цей вибір:

«Із ПВК можна виїхати лише на пенсію за старістю, або в цинковій труні. Інші всі повертаються».

Засновник «Вагнера» хвалить чоловіків і називає їх «героями війни, які раніше були порушниками». Як розповідає один із колишніх ув'язнених, сидіти йому залишалося 13 років, тому втрачати йому не було чого.

Нагадаємо, разом із російськими військами в Україні воюють щонайменше 5 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнер». Найманці зазнають великих втрат, у їхніх лавах дедалі менше професійних солдатів, а моральний дух бойовиків знижується.

На війну в Україну могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них. До деяких колоній вербувальники від «ПВК Вагнера» почали приїжджати повторно. Один із родичів в’язнів петербурзької колонії «Яблунівка» розповів журналістам, що з колонії засуджених забирали вже тричі. За його словами, тепер ув’язненим кажуть, що вони підписують контракт і їдуть на війну за гроші або пізніше їх все одно відправлять туди, але вже без оплати.