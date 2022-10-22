«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото)

Росіяни будують на Донбасі власну «лінію Маннергейма»

«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське (Луганська область). Опубліковано супутникові знімки. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, росіяни збудували зміцнення завдовжки 1,6 кілометра, яке складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Окупанти сподіваються, що така споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Як зазначає джерело, у росЗМІ вже прозвали такі споруди «лінією Вагнера». При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.

Також у виданні додають, що росіяни вже мають грандіозні плани щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

«Укріплення такої довжини протягнеться приблизно на 217 кілометрів», – розповідають у виданні.

Зазначимо, що такі оборонні споруди схожі певною мірою на лінію Маннергейма, яка у 1920-1930 роки була зведена Фінляндією для того, щоб стримати можливий наступальний удар СРСР. Вона являла собою комплекс оборонних споруд, який включав протитанкові загородження, схожі на ті, які зараз будують росіяни.

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.