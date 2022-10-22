Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото)
Окупанти використовують тактику Фінляндії
фото CNN

Росіяни будують на Донбасі власну «лінію Маннергейма»

«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське (Луганська область). Опубліковано супутникові знімки. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, росіяни збудували зміцнення завдовжки 1,6 кілометра, яке складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Окупанти сподіваються, що така споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Як зазначає джерело, у росЗМІ вже прозвали такі споруди «лінією Вагнера». При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.

Також у виданні додають, що росіяни вже мають грандіозні плани щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

«Укріплення такої довжини протягнеться приблизно на 217 кілометрів», – розповідають у виданні.

«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото) фото 1
«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото) фото 2
«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото) фото 3

Зазначимо, що такі оборонні споруди схожі певною мірою на лінію Маннергейма, яка у 1920-1930 роки була зведена Фінляндією для того, щоб стримати можливий наступальний удар СРСР. Вона являла собою комплекс оборонних споруд, який включав протитанкові загородження, схожі на ті, які зараз будують росіяни.

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Читайте також: Оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ

 

Теги: війна росія Донбас Луганщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники ведуть успішний наступ на сході
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
12 жовтня, 07:10
Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: які завдання РФ ставить перед своїми солдатами
20 жовтня, 18:28
Росія почала втрачати в середньому 10 танків на день
Стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ
Вчора, 22:02

Події в Україні

Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті
Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області
Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області
«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото)
«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі (фото)
ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами
ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами
Центр протидії дезінформації виявив чергові фейки рашистів – підсумки дня
Центр протидії дезінформації виявив чергові фейки рашистів – підсумки дня
Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО
Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
73K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
60K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
18K
«Чий Крим?». Митрополит Павло повернувся в Україну та потрапив у скандал
17K
«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову
15K
Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
20 жовтня, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту