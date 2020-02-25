Лише 178 депутатів відвідали всі засідання Ради в лютому, - КВУ



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Серед фракцій Верховної Ради вищі показники відвідування в депутатів «Слуги Народу», «Голосу» та «Європейської солідарності» Фото: Ян Доброносов / facebook.com

Для порівняння: у грудні 2019 року всі засідання Ради відвідали 240 народних депутатів, листопаді – 299 депутатів

Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України та парламентськими фракціями пленарних засідань Верховної Ради у лютому 2020 р. За даними КВУ, показники відвідування Ради в лютому знизилися у порівнянні з іншими місяцями.

Так, всього впродовж лютого відбулося 13 пленарних засідань ВР. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Для порівняння: в грудні 2019 року всі засідання Ради відвідали 240 народних депутатів, листопаді – 299 депутатів.

Серед фракцій Верховної Ради вищі показники відвідування в депутатів «Слуги Народу», «Голосу» та «Європейської солідарності». Так, в середньому на засіданнях Ради було присутні 75% депутатів СН, 67% депутатів «Голосу» та 62% - «ЄС». Нижчі результати в «Опозиційної платформи – За життя» – 57% та ВО «Батьківщина» - 55%.

Однак ці цифри все ж є значно нижчими, аніж місяцем раніше, в січні 2020. Тоді в середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 80% депутатів ЄС, 79% - СН, 72% - ВО «Батьківщина», 71% - «Голосу», 67% - ОПЗЖ.

«На початку лютого парламент перейшов до розгляду змін до Земельного кодексу. Зокрема, до голосування в сесійній залі поправок народних депутатів. Традиційно це та процедура, яка не привертає особливої уваги парламентарів. Більшість поправок депутатами не враховуються, а їх розгляд є швидше формальним, аніж реальним механізмом вплинути на текст законопроекту. Ймовірно, саме це й стало причиною зниження активності депутатів у лютому», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.