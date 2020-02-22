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    Політика

    Разумков оцінив ймовірність розпуску Верховної Ради

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - Разумков оцінив ймовірність розпуску Верховної Ради
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Спікер поки не знає, як будуть розвиватися події далі

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ніяких підстав для розпуску парламенту на сьогодні немає.

    Про це він сказав у п’ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

    «Позиція президента, наскільки я пам'ятаю, і вона була висловлена публічно, і моя позиція, ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради станом на сьогодні немає. Як будуть далі розвиватися події, подивимося», - сказав Разумков.

    Нагадаємо, восени минулого року Володимир Зеленський  напівжартома заявив про необхідність оновлення Верховної Ради.

    Нещодавно один з лідерів монобільшості, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%.

    До цього лідер фракції Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

    У січні спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради.

    Верховна Рада вибори політика Дмитро Разумков
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