Разумков оцінив ймовірність розпуску Верховної Ради
Спікер поки не знає, як будуть розвиватися події далі
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ніяких підстав для розпуску парламенту на сьогодні немає.
Про це він сказав у п’ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».
«Позиція президента, наскільки я пам'ятаю, і вона була висловлена публічно, і моя позиція, ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради станом на сьогодні немає. Як будуть далі розвиватися події, подивимося», - сказав Разумков.
Нагадаємо, восени минулого року Володимир Зеленський напівжартома заявив про необхідність оновлення Верховної Ради.
Нещодавно один з лідерів монобільшості, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%.
До цього лідер фракції Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.
У січні спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради.