Офіс генпрокурора вперше порушив справу за кнопкодавство (відео)



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Нардеп Владіслав Поляк сьогодні попався на кнопкодавстві у Раді

У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо факту вчинення народним депутатом України неодноразового голосування замість іншого нардепа на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

«Таким чином впроваджено в дію новелу Кримінального кодексу України щодо відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування», - зазначили у пресслужбі Офісу Рябошапки.

Досудове розслідування доручено слідчим Центрального апарату Державного бюро розслідувань.

За інформацією руху «Чесно», 21 лютого на кпопкодавстві спіймали позафракційного народного депутата Владіслава Поляка.

«На пленарному засіданні у п'ятницю, 21 лютого, позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до проєкту закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. На відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) Поляк спершу голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплене за депутатом групи «Довіра» Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті», - йдеться в повідомленні.

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до того самого законопроєкту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а згодом голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання: спершу натиснув на кнопку на місці праворуч, потім – на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у «кнопкодавстві» та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.

Також активісти руху Чесно назвали кнопкодавів Верховної Ради ІХ скликання.