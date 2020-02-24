«Слуга народу» назвала коронавірус однією із найбільших афер світу



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Депутатка від фракції «Слуги народу» Ліза Богуцька Фото: Страна

Богуцька написала нові «одкровення»

Народна депутатка від фракції «Слуги народу» Ліза Богуцька назвала новий китайський коронавірус однієї з найбільших афер світу.

Про це Богуцька написала на своїй сторінці в Facebook.

«Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу», – написала Богуцька.

Раніше народна депутатка від фракції «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк назвала китайський атиповий коронавірус «маркетинговим ходом».

Нагадаємо також, раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем».

Потім Богуцька потрапила у новий конфуз: депутатка вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головаха.

Соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха вважає, що під час полеміки необхідно дотримуватись культури спілкування, і в жодному разі не можна переходити на особистості.

Зазначимо, що сьогодні ввечері на Закарпатті терміново госпіталізують хворого на ГРВІ, який контактував з китайцем.

Як вже відомо, Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».







