Літак до Бангкоку здійснив вимушену посадку в «Борисполі» за 20 хвилин після зльоту



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Фото: Instagram thisara.morasin

Попередньо в двигун літака потрапив птах

Boeing 767 МАУ з бортовим номером UR-GEC, що здійснював 29 липня рейс Київ-Бангкок PS 271, відразу ж після зльоту повернувся в аеропорт вильоту «Бориспіль». Такі дані зафіксував онлайн-радар flightradar24, повідомляє avianews.com.

В авіакомпанії в коментарі виданню підтвердили факт повернення цього борту, виліт якого стався о 20:02.

«В процесі набору висоти екіпаж помітив різка зміна параметрів одного з двигунів, імовірно - попадання птаха. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту і повідомив диспетчерів про позапланову посадку», - пояснили в прес-службі МАУ.

Літак здійснив успішну посадку всього через 20 хвилин після зльоту. Оскільки авіалайнер мав велику посадкову масу, відбулося підвищення температури гальмівних пристроїв, в зв'язку з чим спостерігалося їх незначне задимлення.

«Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажирів доставлено в термінал і продовжать політ після заміни літака», - додали в авіакомпанії.

Виліт резервного Boeing 767 UR-GEA, який повинен доставити мандрівників рейсу PS 271 в Бангкок, стався в 2:08 30 липня.