Літак з українцями затримався в Барселоні на сім годин



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Через страйк в аеропорту Барселони вночі застряли наші пасажири, які повертались до Харкова

У суботу, 27 липня, в аеропорту Барселони застрягла група туристів з України. Їх рейс авіакомпанії SkyUp раптово відклали більш ніж на 5 годин. Вони повинні були полетіти ще о 20.00.

Як повідомляє Страна.ua, пасажири намагались зв'язатися з авіаперевізником SkyUp, але безрезультатно. Через дві години, пасажиру рейсу прийшло смс-повідомлення з повідомленням про надання від авіакомпанії холодної закуски.

В результаті літак прилетів до Харкова з 7-годинним запізненням. Замість повернення о 01:25 Boeing прибув о 08:30.

Нагадаємо, 27-28 липня в аеропорту Барселони «Эль-Прат» відбувається масштабний страйк співробітників іспанської авіакомпанії Iberia.

Міністерство транспорту Іспанії вимагає від Iberia виконати не менше 54% міжнародних і не менше 32% внутрішніх рейсів.