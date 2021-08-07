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    Літак РФ увійшов у повітряний простір НАТО – його перехопили винищувачі

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    Літаки країни агресора влаштовують провокації у повітряному просторі НАТО - Літак РФ увійшов у повітряний простір НАТО – його перехопили винищувачі
    Літаки країни агресора влаштовують провокації у повітряному просторі НАТО
    Фото з відкритих джерел

    Російський літак 6 серпня увійшов у повітряний простір НАТО над Чорним морем

    Радари Північноатлантичного альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Чорного моря. Літак прямував у повітряний простір Румунії. По тривозі через це були підняті британські винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії. Про це повідомила пресслужба британських ВПС.

    «Коли російський літак увійшов у район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання. Коли підозрілий літак увійшов в повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях», – ідеться в повідомленні.

    Британський пілот, який перехоплював літак, розповів, що коли винищувачі Великої Британії наблизилися до російського літака, той розвернувся й залишив повітряний простір НАТО.

    Як відомо, британські винищувачі розміщуються в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка була посилена після 2014 року у зв’язку з анексією Криму Росією.

    До слова, 19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім разів піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

    Також у липні лідери Литви та Іспанії сьогодні мали провести пресконференцію на військовій базі НАТО в Шауляї (Литва). Однак захід був зірваний російськими провокаторами. Військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку.

    Теги: Росія НАТО літак радари військові Литва повітря
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    Літак РФ увійшов у повітряний простір НАТО – його перехопили винищувачі