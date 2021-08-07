Літак РФ увійшов у повітряний простір НАТО – його перехопили винищувачі

Російський літак 6 серпня увійшов у повітряний простір НАТО над Чорним морем

Радари Північноатлантичного альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Чорного моря. Літак прямував у повітряний простір Румунії. По тривозі через це були підняті британські винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії. Про це повідомила пресслужба британських ВПС.

«Коли російський літак увійшов у район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання. Коли підозрілий літак увійшов в повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях», – ідеться в повідомленні.

Британський пілот, який перехоплював літак, розповів, що коли винищувачі Великої Британії наблизилися до російського літака, той розвернувся й залишив повітряний простір НАТО.

Як відомо, британські винищувачі розміщуються в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка була посилена після 2014 року у зв’язку з анексією Криму Росією.

До слова, 19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім разів піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Також у липні лідери Литви та Іспанії сьогодні мали провести пресконференцію на військовій базі НАТО в Шауляї (Литва). Однак захід був зірваний російськими провокаторами. Військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку.