Росія знову оскандалилася: зірвала зустріч лідерів Литви та Іспанії на військовій базі НАТО (відео)

Показовий виліт винищувачів був змінений у зв'язку з реальною загрозою з російського боку

Літак РФ летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв'язку

Лідери Литви та Іспанії сьогодні мали провести пресконференцію на військовій базі НАТО в Шауляї (Литва). Однак захід був зірваний російськими провокаторами. Про це повідомляє El Mundo.

Повідомляється, що Гітанас Науседу і Педро Санчес відвідували військову базу НАТО, на якій служать 134 іспанських військових. Сигнал тривоги пролунав під час виступу литовського попередження.

Раптово пролунав сигнал Alfa, який означає серйозний інцидент, а не навчання, в результаті чого пресконференція була перервана. Як виявилося, військова база зафіксувала непізнаний російський літак без плану польоту, і на його перехоплення підняли два винищувачі.

За даними джерел El Mundo, це звичайна практика російської авіації. Літак летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв'язку з диспетчерськими вишками. У багатьох випадках ці маневри змушують коригувати повітряні маршрути цивільної авіації.

Також повідомляється, що у зв'язку з візитом лідерів Іспанії та Литви планувався показовий виліт винищувачів, але план польоту був змінений у зв'язку з реальною загрозою з російського боку.

Пізніше Санчес прокоментував інцидент, заявивши, що це є «реальним підтвердженням» важливості іспанської присутності в Балтійському регіоні.

Раніше голова української делегації Микита Потураєв розповів, як росіяни хотіли зірвати прийняття резолюції в ПА ОБСЄ.

Також Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС.

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