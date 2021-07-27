Авіація НАТО минулого тижня сім разів супроводжувала російські літаки

Військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку

У Литві винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО за минулий тиждень сім разів піднімалися в повітря і в шести випадках супроводили сім військових літаків Росії. Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім разів піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інциденти сталися двічі 19 липня, тричі 20 липня і 22 липня. Упізнані військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку. 23 липня авіапатруль злетів, але ціль не була виявлена.

Під час двох супроводів 20 червня три літаки РФ не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами і не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами RSVC.

В інших випадках військові літаки РФ летіли, не маючи плану польоту, з вимкненими транспондерами, але підтримуючи зв'язок з RSVC.

До слова, нещодавно Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar. Безпілотник Bayraktar у складі Військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів.