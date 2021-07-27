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    Авіація НАТО минулого тижня сім разів супроводжувала російські літаки

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    Німецький винищувач супроводжує&nbsp;бомбардувальник Ту-160 - Авіація НАТО минулого тижня сім разів супроводжувала російські літаки
    Німецький винищувач супроводжує бомбардувальник Ту-160
    Фото з відкритих джерел

    Військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку

    У Литві винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО за минулий тиждень сім разів піднімалися в повітря і в шести випадках супроводили сім військових літаків Росії. Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

    «19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім разів піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що інциденти сталися двічі 19 липня, тричі 20 липня і 22 липня. Упізнані військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або у зворотному напрямку. 23 липня авіапатруль злетів, але ціль не була виявлена.

    Під час двох супроводів 20 червня три літаки РФ не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами і не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами RSVC.

    В інших випадках військові літаки РФ летіли, не маючи плану польоту, з вимкненими транспондерами, але підтримуючи зв'язок з RSVC.

    До слова, нещодавно Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar. Безпілотник Bayraktar у складі Військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів.

    Теги: Росія НАТО авіація Міноборони військові повітря
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    Авіація НАТО минулого тижня сім разів супроводжувала російські літаки