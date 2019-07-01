Літак Wizz Аir, що летів з Києва у Дортмунд, аварійно сів у Польщі



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Наразі авіакомпанія приймає рішення про заміну літака, або терміновий ремонт

Літак Wizz Аir, який сьогодні виконував рейс Київ-Дортмунд здійснив посадку в польському аеропорту Катовіце. Пілоти пояснили, що приводом зміни маршруту стали «технічні причини».

Наразі пасажири перебувають в салоні літака, який обстежується технічними службами.

Згодом стало відомо, що причина екстреної посадки - пошкодження лопатки одного з моторів. Авіакомпанія приймає рішення про заміну літака, або терміновий ремонт.

У жовтні минулого року літак Wizz Аir, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився в румунському аеропорту Отопені після загрози вибуху бомби на борту. Про вибухівку тоді телефоном повідомила жінка із Грузії, але після перевірки виявилося, що загрози теракту на борту літака нема.

У квітні 2019 року Wizz Аir майже в два рази збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки - з 17 до 30 євро. Оплата послуги пріоритетної посадки дозволяє пасажирам брати на борт літака два предметиручної поклажі: один великий з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг і додатковий з розмірами до 40х30х20 см. Мандрівники, в чий тариф не включена пріоритетна посадка, можуть безкоштовно провезти тільки невелике місце ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Зазначимо, що навесні Wizz Air запустила чотири нових рейси з України. Зокрема з Києва до Бремена (Німеччина), Біллунна (Данія) і Риги ( Латвія) та зі Львова до Копенгагена (Данія).







