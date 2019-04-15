Wizz Air вдвічі збільшив максимальну плату за пріоритетну посадку



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Оплата послуги пріоритетної посадки дозволяє пасажирам брати на борт літака два предмети ручної поклажі

Авіаперевізник Wizz Air майже в два рази збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки - з 17 до 30 євро.

Про це свідчить оновлена інформація про збори, оприлюднена на сайті лоу-коста.

Таким чином, діапазон розміру цього збору тепер становить 5-30 євро, в той час як раніше він перебував в межах 5-17 євро.

Оплата послуги пріоритетної посадки дозволяє пасажирам брати на борт літака два предметиручної поклажі: один великий з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг і додатковий з розмірами до 40х30х20 см. Мандрівники, в чий тариф не включена пріоритетна посадка, можуть безкоштовно провезти тільки невелике місце ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з лютого ввела плату для пасажирів за вибір місця на борту.

Джерело: avianews.com