Літо-2019. Як відпочити гарно і дешево? сезон відпусток

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Нові тренди в індустрії відпочинку: Туреччина та Єгипет проти Луцька й Запоріжжя

Сезон літніх відпусток у розпалі. Ви забронювали ранній тур і вже спакували чемодан? Чи досі розмірковуєте, куди їхати і скільки грошей для цього потрібно? А може, ви побували вже скрізь і не знаєте, чим себе здивувати?

Про тенденції відпочинку літа-2019 «Главком» поспілкувався з директором Центру розвитку туризму України Володимиром Царуком і головою Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігорем Голубахою. Експерти туристичної галузі радять не економити на відпочинку, щоб потім не платити двічі, і розповідають, як відпочити з обмеженим бюджетом і гарними враженнями.

Сезон у розпалі – ціни теж

Ціни на відпочинок зростають. Туреччина подорожчала, серед іншого, і в зв’язку з тим, що її туристичний бізнес перейшов на розрахунки в євро. Досі найпопулярнішими серед українців залишаються відносно недорогі курорти, такі як Анталія й Аланія. Менш популярною серед є південно-західна Туреччина (ближче до Егейського моря). Туди навіть у кінці травня почали скасовувати рейси, наприклад, у Даламан.

Тижневий пакет туру до Туреччини на двох (переліт, трансфер до готелю і перебування в ньому) сьогодні коштує від 16 тис. грн, до Єгипту – від 13 тис. грн.

Відпочинок у Болгарії коштуватиме від 9-10 тис. грн. Це один із найдешевших напрямів, тому він користується великим попитом серед українців.

Тижневі тури до Іспанії дорожчі - від 20-21 тис. грн.

Пакети на двох з перельотом, готелем і сніданками в Італії від 18-20 тис. грн.

У такому ціновому діапазоні і відпочинок у Тунісі. Ціна стандартного туру на двох до цієї північно-африканської країни стартує від 19-20 тис. грн у готелі 4 зірки і з перельотом.

З лоукостерами подорожі до Греції стали дешевшими

Навесні 2019 року три популярних лоукостери (Wizz Air, Ryanair та Astra Airlines) анонсували відкриття нових рейсів між Україною та Грецією. Тепер українцям можна вигідно літати в Афіни чи Салоніки. Вартість туру буде в одному ціновому діапазоні з Туреччиною.

«На ринок виходять як перевізники, що виконують регулярні рейси, так і лоукостери, тож ціни на ці напрямки значно зменшилися», - розповідає Володимир Царук.

Збільшується кількість авіарейсів до Батумі та Тбілісі, хоча в Грузії продовжують відпочивати в основному індивідуальні туристи.

В екзотичні країни – безвіз

Цієї весни були підписані угоди про безвіз з такими екзотичними країнами, як Таїланд, Домініка, Еквадор та китайський острів Хайнань. Однак, за словами Царука, такі чартерні рейси (один рейс на тиждень чи на 10 днів), не роблять погоди на туристичному ринку.

«На вподобання українців впливає не тільки вартість поїздки, а й погодні умови. У вищезгаданих країнах зараз сезон дощів, тому там зараз не дуже комфортно відпочивати», - додає Голубаха.

Тому цей напрямок ще набуде актуальності ближче до зими. Зазвичай тури в ці країни починають замовляти у вересні-жовтні. Тоді й можна буде сказати, наскільки зросла популярність цих курортів серед українців.

Відпочинок на морі – мінімум 1500 грн за добу на двох

Цього року вартість бюджетного пляжного відпочинку на двох в Україні складе 1500-2500 грн (проживання біля моря в сезон, без харчування) на добу.

У Карпатському регіоні ціни більш помірні: від 900 грн до 2500 грн у хороших готелях і садибах (зі сніданком). На Тернопільщині чи Волині ціни стартують від 700 грн на добу (тільки проживання).

«Якщо брати екскурсійну частину, то це досить помірні суми (100-150 грн). Вхідні квитки в музеї коштують смішні гроші – 20-60 грн», - розповідає директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Набирає популярності індустріальний туризм

Шукачам нестандартного відпочину і новизни варто звернути увагу на такий промисловий мегаполіс, як Запоріжжя, переконує Ігор Голубаха. Візитівкою цього міста стає індустріальний туризм, тобто відвідування різних промислових об’єктів (у цьому році на розвиток туристичної галузі в Запоріжжі навіть виділили 5,7 млн грн). Донедавна найбільший інтерес у гостей міста викликала Дніпровська гідроелектростанція. Натомість зараз у рамках індустріального туристичного туру Steel’ne misto «Z» бажаючі можуть потрапити на територію промислового гіганта «Запоріжсталь» та на власні очі побачити, як розтікається та іскриться розплавлений метал.

Серед відомих туристичних атракцій Запоріжжя є також сплави по Дніпру та острів Хортиця. Крім того, у місті щороку проходить безкоштовний фестиваль джазової музики Zaporizhzhia Jazzy (цього року був у квітні). Двічі на рік відбувається фестиваль вуличної їжі «Пікнік на райдузі». 1-2 вересня у місті відбудеться масштабний музичний фестиваль Khortytsia Freedom, хедлайнером цього року буде Onuka.

Слід додати, що у Запоріжжі знаходиться найбільший музей ретро-автомобілів, мотоциклів і військової техніки в Україні – ретроклуб «Фаетон». У експозиції музею є близько 150 експонатів.

Туристам також радять відвідати й Музей техніки Богуслаєва одного з найбільших підприємств Запоріжжя – АТ «Мотор Січ». В ньому зберігають багато справжніх раритетів: експозиції авіаційної, сільськогосподарської та військової техніки, мотоцикли, фототехніка, старовинні музичні інструменти, колекція самоварів і мисливської зброї.

Луцьк - альтернатива турів вихідного дня до Львова

Експерт Володимир Царук також радить звернути увагу на Луцьк. Він переконаний, що туристи, які традиційно їдуть до Львова, могли б отримати задоволення і від цього міста.

Мало хто знає, але у Луцьку знаходиться найдовший будинок у світі (просп. Соборності-Молоді). Його довжина сягає 1750 метрів, а враховуючи відростки – цілих 3029 метрів. Будинок має 15 тисяч вікон, 170 під'їздів та майже 3 тисячі квартир. Трикілометрова споруда за довжиною поступається лише Великій китайській стіні. Подейкують, що навіть нові мешканці будинку блукають у пошуках свого під'їзду.

Тим, хто вже бачив славнозвісний замок Любарта, розміщений на 200-гривневій купюрі, варто відвідати Лютеранську кірху, Петропавлівський костел, собор Святої Трійці, монастир Бригіток, Домініканський монастир, велику синагогу Луцька, дитячу залізницю і місцевий будинок з химерами.

2-4 серпня у місті проходитиме черговий музично-патріотичний фестиваль «Бандерштат-2019».

Любителям техніки радять відвідати Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки. Там представлена техніка служб забезпечення тилу Збройних сил України та спорядження підрозділів зв'язку, авіаційні та зенітно-ракетні комплекси, бронетанкова техніка, артилерія. Усі експонати, яких в музеї налічується близько тисячі, збирали ледь не з кожного міста України.

Володимир Царук прогнозує зростання популярності турів вихідного дня до Луцька, зокрема й через цікаву гастрономію.

Популярним трендом сьогодення стає волинська кухня. Це млинці з різними начинками, картопляні завиванці, пшеничні паляниці, плетуни, мандрики, вергуни, рибні та грибні юшки та багато інших цікавих страв. У Луцьку їх можна скуштувати не тільки в місцевих закладах харчування, а й під час гастрономічних фестивалів - Lutsk Food Fest (був 11-12 травня), на «Фестивалі національної кухні» та «Фестивалі пива і м’яса» (проходять восени).

Родзинками гастрономічного туризму є також крафтові пивоварні і сироварні.

Ще більшої популярності набирає зелений туризм, коли місцеві жителі приймають туристів у себе вдома і надають різні види послуг, починаючи від домашнього харчування, закінчуючи екскурсіями, майстер-класами і кінними прогулянками.

Подорожі по каньйону

Обираючи між українськими напрямками, туристичні експерти радять звернути увагу на Тернопільщину та Буковину. Чимало пам’яток є і обласних центрах, Тернополі та Чернівцях, а також у Дністровському каньйоні, який заслуговує на більшу увагу мандрівників.

«З’явилась нова цікава річ – кораблик, у якому ви подорожуєте по каньйону, дивитесь на красоти. Це вже не традиційні сплави по Дністру, а більш комфортний відпочинок», - ділиться порадами Царук.

Дністровський каньйон

Якщо відсутні реклама англійською і якісне сполучення - іноземців не буде

Тим часом іноземні туристи, у першу чергу, їдуть до великих міст в Україні з хорошим авіасполученням (Київ, Львів, Одеса). Популярними також є Кам’янець-Подільський та Чернівці. Поляки, за словами Ігоря Голубахи, обирають короткі прикордонні поїздки до Львова, які є досить дешевими у порівнянні з мандрівками Польщею.

Володимир Царук нарікає на нерозвинене автосполучення і відсутність достатньої кількості реклами та інформації англійською мовою.

«Щоб знати про нові «родзинки», які з’явились, до них має бути хороше сполучення. До того ж, іноземці мають чітко розуміти, що тут робити. Так, якщо вони їдуть на острів Кріт чи Кіпр, то знають, що там море... А якщо вони приїжджають, наприклад, у Львів, вони не розуміють, що за 120 км є курорт Славське, де прекрасна природа й чудова кухня. Бо вони ніколи про нього не чули. Те ж саме можна казати про локації гастротуризму: ферми, які продають сири, равликів тощо. Якщо цього немає в інтернеті англійською мовою, то безумовно всі крутяться навколо центру Львова. І в кращому випадку приїжджають на фестивалі поблизу міста», - розводить руками Царук.

Подібна ж ситуація в Закарпатті. «Там з’явилось багато винних локацій, але мало хто з іноземців знає про закарпатське вино. Замало реклами», - додав експерт.

Як зекономити на поїздках

Раннє бронювання

Експерти радять бронювати відпочинок завчасно, адже за кілька місяців до поїздки чимало готелів дають знижки 30-40%. Якщо купувати тур в останній момент, доведеться заплатити дорожче.

«Як правило, в останній момент все або дуже дорого, або зовсім не те, що ви собі уявляли. Все хороше за нормальними цінами продається за кілька місяців до подорожей», - коментує Володимир Царук.

Слід додати, що в Україні досить популярні сервіси знижок. Зазвичай готелі на них пропонують на невисокий сезон, а вигідні та цікаві варіанти розбираються відразу. Тому, як варіант, треба визначитись з місцем відпочинку і чекати гарні пропозиції.

Гарячі путівки

Експерти не радять дуже розраховувати на такі пропозиції. Директор центру розвитку туризму Володимир Царук стверджує, що масового «горіння» на закордонних напрямках зараз немає. Однак гарячі путівки можуть згодом з’являтися у напрямку Туреччині, оскільки турпакети зараз досить дорогі, тож можуть повністю не розкупитися.

Страхування

Завдяки безвізу наявність туристичного страхування для українців, які мають біометричний паспорт, не обов’язкова. Однак все-таки краще застрахуватися. Особливо це стосується туристів, які планують займатися активними видами відпочинку (катання на конях, рафтинг, активні ігри).

«Дешева рибка – погана юшка»

При бронюванні будь-яких турів варто звертатися до перевірених туроператорів, щоб потім не платити двічі. При виборі туроператора фахівці турбізнесу радять детально ознайомитися з діяльністю компанії (скільки років на ринку, чи були якісь прецеденти, які відгуки в інтернеті). Також варто перевірити наявність ліцензії у туроператора на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Якщо туроператор не звітує перед державним органом влади в туризмі, то, безумовно, в нього можуть бути фінансові проблеми, краще до такого туроператора не йти», - радить Голубаха.

За кожну послугу, яку ви оплачуєте, отримуйте платіжний документ, ваучер чи авіаквиток.

Уникайте занадто дешевих турів, адже цілком можливо, що їх продають шахраї.

«На жаль, на кожного шахрая не поставиш полісмена. От я одного разу зайшов у кав’ярню випити кави, а там якась жіночка продавала тури двом дівчатам. Просто сиділа за чашкою кави в кав’ярні і продавала. Я не можу 100% сказати, що це шахрайка, але я би такій людині свої гроші не довірив. Ведуться на дешевизну, а потім довго розшукуватимуть того туроператора», - попереджає Голубаха.

Тому, якщо офіс компанії туроператора знаходиться в квартирі чи якомусь підвалі, де немає вивіски й куточка споживача, краще зважити всі ризики.

Юлія Козлова, для «Главкома»