Wizz Air запустила чотири нових рейси з України



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Наразі авіакомпанія пропонує 44 маршрути до 13 країн з 3 українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова

Wizz Air сполучає Київ з 25 європейськими напрямками і Львів – з 10

Авіакомпанія Wizz Air 1-3 березня запустила чотири нових рейси з України, зокрема з Києва до Бремена (Німеччина), Біллунна (Данія) і Риги ( Латвія) та зі Львова до Копенгагена (Данія). Про це повідомляють у прес-службі авіакомпанії.

«Wizz Air... протягом 1-3-го березня виконала свої перші рейси з Києва до Бремена, Біллунна (Данія) і Риги, а також зі Львова до Копенгагена», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські пасажири можуть вже планувати свою наступну подорож і бронювати квитки на сайті wizzair.com або через мобільний додаток Wizz.

Із запуском нових рейсів Wizz Air сполучає Київ з 25 європейськими напрямками і Львів – з 10. Наразі авіакомпанія пропонує 44 маршрути до 13 країн з 3 українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова. Протягом перших місяців 2019 р. Wizz Air перевезла понад 300,000 пасажирів.

Крім цього, у березні Wizz розмістить четвертий літак Airbus A320 на своїй київській базі.

Як повідомлялося, Wizz Air запустила рейси з Києва до Риги та Біллунна. Згідно з розкладом на сайті Wizz Air, рейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках і суботах. Крім того, в березні, липні і серпні рейси будуть і по четвергах щотижня. В інші місяці рейси в четвер будуть виконуватися 1-2 рази за місяць. Починаючи з жовтня, рейси по четвергах відсутні в розкладі.

Крім Риги, сьогодні з Жулян угорський лоукостер починає літати в Біллунн. Цей данське місто відоме тим, що тут знаходиться дитячий парк розваг Legoland.

Перший виліт в Біллунн стався об 15:32. Зворотній рейс прибуде до Києва о 21:00. Польоти в датський аеропорт будуть здійснюватися по вівторках і суботах.