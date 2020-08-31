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    Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка

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    <span>Країни Балтії спільно заборонили в&rsquo;їзд самопроголошеному президенту Білорусі&nbsp;</span>Олександру Лукашенку<span>&nbsp;та 29 білоруським чиновникам</span> - Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка
    Країни Балтії спільно заборонили в’їзд самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та 29 білоруським чиновникам

    Крім Лукашенка, в санкційний список увійшли ще 29 чиновників із Білорусі

    Литва, Латвія та Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників із Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляють пресслужби міністерств закордонних справ країн. 

    Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.

    Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка, в список увійшли:

    • Віктор Лукашенко;
    • Ігор Сергієнко;
    • Максим Риженков;
    • Ольга Чупріс;
    • Дмитро Крутий;
    • Геннадій Богдан;
    • Лідія Єрмошина;
    • Вадим Іпатов;
    • Олена Дмухайло;
    • Світлана Кацубо;
    • Ігор Плишевский;
    • Олег Слижевский;
    • Ірина Целіковец;
    • Андрій Равка;
    • Валерій Вакульчик;
    • Іван Тертель;
    • Іван Носкевіч;
    • Олексій Волков;
    • Сергій Аземша;
    • Андрій Смаль;
    • Олександр Конюк;
    • Юрій Караєв;
    • Геннадій Казакевич;
    • Олександр Барсуков;
    • Сергій Хоменко;
    • Юрій Назаренко;
    • Роман Мельник;
    • Олег Шаблико;
    • Іван Кубраков.

    Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    санкції Естонія Латвія Литва
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