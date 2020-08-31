Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка



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Країни Балтії спільно заборонили в’їзд самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та 29 білоруським чиновникам

Крім Лукашенка, в санкційний список увійшли ще 29 чиновників із Білорусі

Литва, Латвія та Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників із Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляють пресслужби міністерств закордонних справ країн.

Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.

Санкції вводяться проти чиновників, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.

Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка, в список увійшли:

Віктор Лукашенко;

Ігор Сергієнко;

Максим Риженков;

Ольга Чупріс;

Дмитро Крутий;

Геннадій Богдан;

Лідія Єрмошина;

Вадим Іпатов;

Олена Дмухайло;

Світлана Кацубо;

Ігор Плишевский;

Олег Слижевский;

Ірина Целіковец;

Андрій Равка;

Валерій Вакульчик;

Іван Тертель;

Іван Носкевіч;

Олексій Волков;

Сергій Аземша;

Андрій Смаль;

Олександр Конюк;

Юрій Караєв;

Геннадій Казакевич;

Олександр Барсуков;

Сергій Хоменко;

Юрій Назаренко;

Роман Мельник;

Олег Шаблико;

Іван Кубраков.

Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.