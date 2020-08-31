Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка
Крім Лукашенка, в санкційний список увійшли ще 29 чиновників із Білорусі
Литва, Латвія та Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників із Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляють пресслужби міністерств закордонних справ країн.
Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.
Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка, в список увійшли:
- Віктор Лукашенко;
- Ігор Сергієнко;
- Максим Риженков;
- Ольга Чупріс;
- Дмитро Крутий;
- Геннадій Богдан;
- Лідія Єрмошина;
- Вадим Іпатов;
- Олена Дмухайло;
- Світлана Кацубо;
- Ігор Плишевский;
- Олег Слижевский;
- Ірина Целіковец;
- Андрій Равка;
- Валерій Вакульчик;
- Іван Тертель;
- Іван Носкевіч;
- Олексій Волков;
- Сергій Аземша;
- Андрій Смаль;
- Олександр Конюк;
- Юрій Караєв;
- Геннадій Казакевич;
- Олександр Барсуков;
- Сергій Хоменко;
- Юрій Назаренко;
- Роман Мельник;
- Олег Шаблико;
- Іван Кубраков.
Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.