Нелегітимні. Євросоюз поставив Лукашенка в один ряд з Мадуро



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Олександр Лукашенко, як і Ніколас Мадуро, нелегітимний президент, вважають у ЄС

Мадуро і Лукашенко перебувають для ЄС «в абсолютно однаковій ситуації»

Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країні.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

«Ми не визнаємо його законним президентом. Ми також не визнаємо Ніколаса Мадуро (законним президентом Венесуели, – ред.). З цієї точки зору Мадуро і Лукашенко перебувають в абсолютно однаковій ситуації. Ми не визнаємо, що вони були обрані законно. Однак, хочемо ми того чи ні, вони контролюють уряд, і ми повинні продовжувати мати з ними справу, незважаючи на те, що не визнаємо їх демократичної легітимності», – зазначив Боррель.

За його словами, мета ЄС полягає в тому, щоб білоруси отримали можливість вільно висловлювати свою думку.

Боррель також заявив, що Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь «на другу Україну».

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.