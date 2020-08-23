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    У світі

    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)

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    Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте приєдналася до акції - Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)
    Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте приєдналася до акції

    Акція «Шлях свободи» простягається від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю

    В знак солідарності з жителями Білорусі, які хочуть демократичних змін, 23 серпня в Литві проходить акція «Шлях свободи» – живий ланцюг людей з'єднує Вільнюс та Медінінкай на кордоні з Білоруссю.

    В акції бере участь експрезидентка Литви Даля Грібаускайте.

    Акція «Шлях свободи» простягається від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю. Захід приурочений до 31-ї річниці «Балтійського шляху».

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    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)
    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)
    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)
    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)
    Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)

    Зазначимо, сьогодні  у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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