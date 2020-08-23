Експрезидентка Литви Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами (фото)



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Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте приєдналася до акції

Акція «Шлях свободи» простягається від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю

В знак солідарності з жителями Білорусі, які хочуть демократичних змін, 23 серпня в Литві проходить акція «Шлях свободи» – живий ланцюг людей з'єднує Вільнюс та Медінінкай на кордоні з Білоруссю.

В акції бере участь експрезидентка Литви Даля Грібаускайте.

Акція «Шлях свободи» простягається від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю. Захід приурочений до 31-ї річниці «Балтійського шляху».

Зазначимо, сьогодні у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.