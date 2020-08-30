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    У світі

    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників

    • Розсилка
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    Фото TUT.BY

    Силовики перекривають протестувальникам прохід у центр міста

    У Мінську на «Марші миру і незалежності» відбуваються локальні затримання учасників.

    Про це повідомляє TUT.BY.

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    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    На «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників
    Фото TUT.BY

    «Біля готелю «Мінськ» почалися затримання учасників «Маршу миру і незалежності». Під’їхало шість автозаків, затримують чоловіків. Люди перемістилися на сторону Головпоштамту, частина демонстрантів стоїть біля кінотеатру «Центральний», кричать «Ганьба!» і «Лукашенко в автозак!», – йдеться в повідомленні.

    Надходить інформація, що навпроти будівлі КДБ Білорусі зупинився мікроавтобус. Люди в штатському затримали кількох людей – сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити затриманих, стали розгойдувати мікроавтобус з криками «Давай!» і «Провокація».

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    Повідомляється про перекриття силовиками багатьох проходів у центр міста. Колони протестувальників намагаються умовити силовиків пропустити їх.

    Раніше були закриті на вхід і вихід чотири центральні станції метрополітену: «Жовтнева», «Купалівська», «Площа Леніна» і «Площа Перемоги». Потяги тут слідують без зупинок.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Джерело: Укрінформ

    Білорусь Олександр Лукашенко протест КДБ
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