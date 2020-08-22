США відправляють заступника Помпео у РФ врегульовувати ситуацію у Білорусі
У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести
Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі
Про це повідомляє Reuters.
«В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі, де зараз знаходиться опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська», – інформує агенція.
Крім того, Бігун відвідає Москву.
«Щоб не допустити російського втручання», – наголошується у повідомленні.
У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести. Першу хвилю мирних виступів громадян влада придушила силою й арештами кількох тисяч осіб. Але вуличні акції все одно продовжуються. Розпочато також загальнобілоруський страйк.
Є загиблі серед цивільних осіб. Наразі підтверджено смерть трьох протестувальників: Олександра Тарайковського (Мінськ), Олександра Вихора (Гомель), Геннадія Шутова (Брест). Тарайковський і Шутов загинули від вогнепальних поранень. Вихора забили до безтями в автозаку, у лікарню його було привезено вже в стані клінічної смерті.
Одначе, кількість жертв може бути вищою, оскільки кілька десятків людей зникло безвісти. Їхня доля встановлюється.
Міжнародне співтовариство не визнає перемогу Лукашенка. З переобранням його привітали лише лідери РФ, КНР і Казахстану.
При цьому керівник Білорусі відмовляється від спілкування із західними політиками й не погоджується на звільнення політв’язнів та проведення повторних виборів.
Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.
Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».
Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.