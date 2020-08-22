США відправляють заступника Помпео у РФ врегульовувати ситуацію у Білорусі



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В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі

У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести

Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі

Про це повідомляє Reuters.

«В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі, де зараз знаходиться опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська», – інформує агенція.

Крім того, Бігун відвідає Москву.

«Щоб не допустити російського втручання», – наголошується у повідомленні.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести. Першу хвилю мирних виступів громадян влада придушила силою й арештами кількох тисяч осіб. Але вуличні акції все одно продовжуються. Розпочато також загальнобілоруський страйк.

Є загиблі серед цивільних осіб. Наразі підтверджено смерть трьох протестувальників: Олександра Тарайковського (Мінськ), Олександра Вихора (Гомель), Геннадія Шутова (Брест). Тарайковський і Шутов загинули від вогнепальних поранень. Вихора забили до безтями в автозаку, у лікарню його було привезено вже в стані клінічної смерті.

Одначе, кількість жертв може бути вищою, оскільки кілька десятків людей зникло безвісти. Їхня доля встановлюється.

Міжнародне співтовариство не визнає перемогу Лукашенка. З переобранням його привітали лише лідери РФ, КНР і Казахстану.

При цьому керівник Білорусі відмовляється від спілкування із західними політиками й не погоджується на звільнення політв’язнів та проведення повторних виборів.

Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

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