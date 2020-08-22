  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США відправляють заступника Помпео у РФ врегульовувати ситуацію у Білорусі

    • Розсилка
    В Європу полетить заступник держсекретаря&nbsp;США&nbsp;Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі - США відправляють заступника Помпео у РФ врегульовувати ситуацію у Білорусі
    В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі

    У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести

    Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі

    Про це повідомляє Reuters.

    «В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі, де зараз знаходиться опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська», – інформує агенція.

    Крім того, Бігун відвідає Москву.

    «Щоб не допустити російського втручання», – наголошується у повідомленні.

    9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    У Білорусі вже майже два тижні не вщухають небачені за всю новітню історію країни протести. Першу хвилю мирних виступів громадян влада придушила силою й арештами кількох тисяч осіб. Але вуличні акції все одно продовжуються. Розпочато також загальнобілоруський страйк.

    Є загиблі серед цивільних осіб. Наразі підтверджено смерть трьох протестувальників: Олександра Тарайковського (Мінськ), Олександра Вихора (Гомель), Геннадія Шутова (Брест). Тарайковський і Шутов загинули від вогнепальних поранень. Вихора забили до безтями в автозаку, у лікарню його було привезено вже в стані клінічної смерті.

    Одначе, кількість жертв може бути вищою, оскільки кілька десятків людей зникло безвісти. Їхня доля встановлюється.

    Міжнародне співтовариство не визнає перемогу Лукашенка. З переобранням його привітали лише лідери РФ, КНР і Казахстану.

    При цьому керівник Білорусі відмовляється від спілкування із західними політиками й не погоджується на звільнення політв’язнів та проведення повторних виборів.

    Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

    Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

    Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    Читайте також:
    Лукашенко про посередництво Макрона і Помпео: Нехай спочатку у себе розберуться
    Чому білоруські добровольці АТО підтримали проросійську Тихановську?

     

    Білорусь США вибори Олександр Лукашенко влада Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ