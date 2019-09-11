Лондонська поліція розцінила наїзд автомобілем на Гонтареву як нещасний випадок

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга».

Як повідомляв «Главком», нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона отримала переломи різного ступеню важкості.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великобританії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала в Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України, і за її головування відбулася націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку.

На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

Нещодавно заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть у розкраданні та переказ в офшори коштів Укроборонпрому.