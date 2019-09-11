Лондонська поліція розцінила наїзд автомобілем на Гонтареву як нещасний випадок
Ексглава НБУ раніше заявляла про погрози й не виключає, що може просити політичного притулку в БританіїПоліція Лондона розцінює інцидент із ексголовою Нацбанку України Валерією Гонтаревою, яку 26 серпня збив автомобіль, як нещасний випадок.
Про це правоохоронці столиці Великої Британії повідомили виданню theБабель.
У поліції розповіли, що водій Монір Малік із місця ДТП не втік. Після його допиту правоохоронці розцінили випадок як нещасний випадок. Водія не затримали, поліція також не виявила жодних "підозрілих обставин" інциденту.
Останнім часом колишню керівницю Нацбанку та її сім'ю переслідує низка неприємностей. Наприкінці серпня
Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні.
Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.
Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга».
Як повідомляв «Главком», нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона отримала переломи різного ступеню важкості.
Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великобританії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала в Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».
Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України, і за її головування відбулася націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку.
На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.
Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.
Нещодавно заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть у розкраданні та переказ в офшори коштів Укроборонпрому.