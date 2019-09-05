У центрі Києва згорів автомобіль сина Гонтаревої (фото, відео)



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Audi згоріла дотла занадто швидко Фото: Інформатор

Рятувальники не виключають, що був підпал

У четвер, 5 вересня, на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва сталася пожежа: дотла згорів автомобіль Audi А7. Рятувальники виявилися на місці буквально за кілька хвилин, але від машини вже не залишилося практично нічого.

Пожежа сталася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

Подія привернула увагу жителів сусідніх будинків. Вони розповіли, що за кермом Audi їздив старший син ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці не стали коментувати даний факт.

Автомобіль стояв в арці за парканом, який був закритий. А у двір будинку, тобто ближче до машини, можна було потрапити тільки через під'їзд, на дверях якого встановлено домофон.

Після повної ліквідації пожежі рятувальники повідомили співробітникам поліції свої припущення, що це цілком міг бути підпал. Audi згоріла дотла занадто швидко, були місця, де вона горіла значно сильніше, ніж в інших. Але точна причина загорання буде відома пізніше.

Декларація Гонтаревої востаннє оновлювалася в 2018 році, і серед тих авто, які вказані в ній, Audi А7 не було. На аккаунті дружини Антона Гонтарева Валерії Томашевської в Instagram фото з машиною немає. Єдине, що дійсно пов'язує сина ексглави НБУ з подією, це те, що пожежа сталася на вулиці Володимирській, 69.

За даними онлайн-сервісу перевірки компаній YouControl, в одній з квартир саме за цією адресою знаходиться офіс компанії «Ревізіон». Що цікаво, одним з її співвласників і бенефіціаром є саме Антон Гонтарев. Але це ще не все. В описі компанії також позначена деяка інформація про бенефіціарів та співзасновників. Там зазначено, що Гонтарев також проживає на вулиці Володимирській (номер будинку конфіденційний). Тому цілком можливо, що його авто було припарковано у дворі цього будинку.

Як повідомляв «Главком», в кінці серпня Валерію Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона дістала переломи різного ступеню важкості.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку.

На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

На цьому тижні заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть в розкраданні та переказ в офшори коштів «Укроборонпрому».