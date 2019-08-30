Гонтареву у Лондоні збив автомобіль



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Станом на сьогодні Гонтарева знаходиться в одній з лікарень Лондона

В результаті ДТП Гонтарева отримала переломи різного ступеню важкості

Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву на днях збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні.

Про це «Главкому» стало відомо від кількох джерел.

Станом на сьогодні Гонтарева знаходиться в одній з лікарень Лондона.

За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона дістала переломи різного ступеню важкості.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

На цьому тижні заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть в розкраданні та переказ в офшори коштів «Укроборонпрому».