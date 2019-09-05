Гонтарева заявила про атаку на свою родину після підпалу авто її сина у Києві



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На вулиці Володимирській, 69, у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7 Фото: Інформатор

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга»

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка зараз живе у Лондоні, підтвердила, що в ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на її невістку - дружину старшого сина.

«Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева», - повідомила вона НВ Бізнес.

Гонтарева вважає те, що сталося, і те, що її цього тижня збив автомобіль на пішохідному переході в Лондоні, «ланками одного ланцюга».

«На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій! Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва», - сказала Гонтарева.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7.

Як повідомляв «Главком», нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона дістала переломи різного ступеню важкості.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку.

На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

На цьому тижні заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть в розкраданні та переказ в офшори коштів «Укроборонпрому».