Луценко пояснив, чому прокурори не прийшли в суду над Кернесом



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко запевняє, що прокурори були хворі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори не прийшли до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Про це він повідомив у Facebook.

«Прокурори були хворі. А суддя не мав права йти в нарадчу кімнату без їхньої присутності», - написав він у Facebook.

Водночас він не уточнив, хто саме із 19 заявлених прокурорів були хворі та чому їх не змогли замінити їхні колеги.

Нагадаємо, користувачів соцмереж обурило рішення про закриття справи Кернеса через систематичну неявку 19 прокурорів.

Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького.

Зачитуючи рішення, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.

Генпрокурор Юрій Луценко після суду запевнив, що суддя у справі харківського міського голови буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.