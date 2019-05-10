Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської області



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Роман Токар - новий прокурор Дніпропетровщини

До призначення Токар майже 20 років працював у слідчих органах прокуратури

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської області — Романа Токара.

Про це він заявив на оперативній нараді прокурорів областей, повідомляє «Укрінформу».

Луценко нагадав, що Віктор Матвійчук, попередній прокурор області, був обраний членом ВРП.

«Думаю, що це висока оцінка його як людини і професіонала, прокурора, і хотів би висловити йому слова подяки за серйозні результати, яких він досягнув на чолі колективу Дніпропетровської прокуратури. І перед тим, як призначати нового прокурора області, я порадився саме з попереднім, і за його рекомендацією було прийнято рішення про призначення Романа Миколайовича Токара прокурором Дніпропетровської області», - зазначив Луценко.

Генпрокурор також оголосив наказ від 22 квітня про призначення старшого радника юстиції Токара Романа Миколайовича на посаду прокурора Дніпропетровської області з 2 травня 2019 року “на час відрядження Матвійчука до Вищої Ради Правосуддя для участі у її роботі на постійній основі”.

«Тому вручаю посвідчення обласного прокурора, прошу «любить и жаловать», - додав Луценко.

Він також повідомив, що Токар пройшов шлях від помічника прокурора одного з районів міста Дніпро до заступника прокурора області.

«Роман Миколайович працює у обласній прокуратурі 19 років і зарекомендував себе як добрий організатор і принциповий керівник. Наскільки я розумію, відповідав за досудове слідство, і результати Дніпропетровської області як завжди, є буквально на 1 — 2 місці по всій Україні по будь-яким показникам, по цьому — також», - сказав Луценко.

На його думку, «саме людина, яка організовувала слідство, є справжнім прокурором».

Луценко побажав новопризначеному прокурору «чергових професійних досягнень».