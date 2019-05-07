Луценко заявляє про інформаційні атаки на нього команди Зеленського



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Луценко говорить, що команда Зеленського хоче захистити Олександра Данилюка, на якого відкрито кримінальне провадження через нечесне заповненням декларації

Генпрокурор вважає, що його «атакують», щоб захистити окремих членів команди Зеленського

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє про інформаційні атаки на нього з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне впровадження на Олександра Данилюка.

Про це Луценко сказав журналістам, повідомляє «Укрінформ».

«Я хотів би звернутись до новообраного президента і його команди про недоцільність використання інформаційних атак на Генпрокурора виключно для того, щоб захистити особисто окремих членів команди Зеленського. У даному випадку я кажу про радника Зеленського Олександра Данилюка, кримінальне провадження щодо якого пов'язано з нечесним заповненням декларації», - сказав Луценко.

Генпрокурор нагадав, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. «Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів», - заявив Луценко.

Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент. Луценко також зауважив, що «ніяких консультацій або переговорів» з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. «Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять», - сказав він.

Як повідомлялося, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін розповів, як Луценко на колінах випрошував у Порошенка посаду. «Я знаю, як він став генпрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії, щоб стати генпрокурором. Сказав, поставте мене, я буду робити що завгодно», - поділився спогадами Шокін.