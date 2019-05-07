Луценко заявляє про інформаційні атаки на нього команди Зеленського
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Генпрокурор вважає, що його «атакують», щоб захистити окремих членів команди Зеленського
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє про інформаційні атаки на нього з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне впровадження на Олександра Данилюка.
Про це Луценко сказав журналістам, повідомляє «Укрінформ».
«Я хотів би звернутись до новообраного президента і його команди про недоцільність використання інформаційних атак на Генпрокурора виключно для того, щоб захистити особисто окремих членів команди Зеленського. У даному випадку я кажу про радника Зеленського Олександра Данилюка, кримінальне провадження щодо якого пов'язано з нечесним заповненням декларації», - сказав Луценко.
Генпрокурор нагадав, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. «Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів», - заявив Луценко.
Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент. Луценко також зауважив, що «ніяких консультацій або переговорів» з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. «Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять», - сказав він.
Як повідомлялося, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін розповів, як Луценко на колінах випрошував у Порошенка посаду. «Я знаю, як він став генпрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії, щоб стати генпрокурором. Сказав, поставте мене, я буду робити що завгодно», - поділився спогадами Шокін.