«Список недоторканих» від посла США: Луценко офіційно відповів на запит Найєма (документ)



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Мустафа Найєм отримав сьогодні відповідь від Юрія Луценко стосовно "списку недоторканих" від посла США, і чи звертався генпрокурор в правоохоронні органи з заявою про злочин і тиск зі сторони дипломата

Генеральний прокурор Юрій Луценко відмовився оприлюднити начебто переданий йому послом США список осіб, яких не потрібно переслідувати. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм, опублікувавши відповідь генпрокурора в своєму Telegram-каналі.

В самій відповіді Луценко повідомляє, що не звертався до президента, МЗС та правоохоронних органів. "Решту інформації Ви можете отримати, переглянувши інтерв'ю", - радить Луценко Мустафі.

«Генеральний прокурор Юрій Луценко не тільки відмовляється розголошувати список «недоторканних», але і не робив нічого, щоб зупинити втручання в свою роботу. Хоча, згідно із законами України, він був зобов'язаний звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин, передати слідчим всі наявні у нього докази і як Генеральний прокурор домогтися належного розслідування, а потім в законному порядку домогтися видворення посла з країни», - пише нардеп.

З відповіді генпрокурора Найєм робить два висновки:

Луценко не вважає будь-які дії посла США втручанням в свою роботу або загрозу своїй незалежності,

генпрокурор ввів всіх в оману - такого списку немає і ніколи не було.

«Вся ця історія виявилася чистою брехнею і піаром, який не тільки вдарив по самому Генеральному прокурору, а й в цілому по Україні», - вважає народний депутат.

Нагадаємо, в середині минулого місяця Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському каналу Hill TV повідомив, що посол США в Україні передала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати, - сказав Луценко. - Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину».

У Держдепартаменті США повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація».