Зеркаль: Росія намагалася переконати суд ООН, що «Л/ДНР» - не терористи



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Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль Фото: 5 канал

Олена Зеркаль: РФ взагалі вважає, що ми використовуємо цей суд як інструмент політичного тиску на Росію

Справа України проти Росії у Міжнародному суді ООН є «штучною», наміру збивати літак рейсу МН17 «не було», а бойовиків на Донбасі РФ озброювала «заради захисту від української бойової авіації». Про це представники Росії заявили в Міжнародному суді ООН, повідомила після завершення сьогоднішніх слухань заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, пише «Укрінформ».

«Вони фактично повторили все те, що вони говорили ще в понеділок, тільки трішки по-іншому. Вони все повторювали, що в нас «штучний спір», що немає ніяких підстав для використання цих двох конвенцій, на які ми посилаємося, що вони взагалі вважають, що ми використовуємо цей суд як інструмент політичного тиску на Росію, і що взагалі всі проблеми пов’язані з тим, що відбулося в нас в 2014 році, як «заколот» і більше нічого. І що ми намагаємося робити на всіх фронтах юридичну війну з Росією», - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що представники Росії у Міжнародному суді ООН сьогодні багато говорили про трагедію МН17. Йшлося, зокрема про те, що, ніби, не було наміру збивати «Боїнг», а бойовики на Донбасі озброювалися «заради захисту від української бойової авіації».

«Ми почули багато цікавого щодо збиття «Боїнга». Вони продовжують наполягати на тому, що бідненькі «ДНР» та «ЛНР» не визначені ніким як терористичні організації, і крім того, що всі обстріли, які вела Україна також тоді підпадають під терористичні акти. Завтра ви почуєте усі наші відповіді на всі ці питання, і я думаю, що це має стати вже очевидним, що в нас є спір, що у суду є юрисдикція. І ми сподіваємося, що суд розгляне по суті всю нашу справу», - наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представила українська сторона.

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.