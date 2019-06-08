Доба на Донбасі: двоє загиблих, 12 поранених



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Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, артилерії та протитанкових ракетних комплексів

7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї, інформує прес-служба операції ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;

п’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Новоолександрівки Другої – окупанти застосували артилерію 152 мм, міномети 82 мм,

двічі поблизу Мар’їнки – гатили з 82 мм мінометів та стрілецької зброї,

два рази біля Новогригорівки – з гранатометів та кулеметів, поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичних гранатометів та стрілецької зброї,

біля Миколаївки – були застосовані протитанкові гранатомети, Авдіївки – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів :

поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Станиці Луганської – зі стрілецького озброєння;

Кримське – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також двічі позиції біля Травневого – зазнали обстрілу з озброєння бойової машини піхоти та автоматичних гранатометів, а Зайцевого – з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ятеро отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.