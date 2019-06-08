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    Доба на Донбасі: двоє загиблих, 12 поранених

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    Доба на Донбасі: двоє загиблих, 12 поранених

    Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, артилерії та протитанкових ракетних комплексів

    7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

    Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї, інформує прес-служба операції ООС у Facebook.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

    • поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
    • п’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
    • чотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    •  біля Новоолександрівки Другої – окупанти застосували артилерію 152 мм, міномети 82 мм,
    • двічі поблизу Мар’їнки – гатили з 82 мм мінометів та стрілецької зброї, 
    • два рази біля Новогригорівки – з гранатометів та кулеметів, поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, 
    • біля Миколаївки – були застосовані протитанкові гранатомети, Авдіївки – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів :

    • поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • біля Станиці Луганської – зі стрілецького озброєння;
    • Кримське – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
    • Також двічі позиції біля Травневого – зазнали обстрілу з озброєння бойової машини піхоти та автоматичних гранатометів, а Зайцевого – з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ятеро отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм.

    На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

    окупанти машини озброєння
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