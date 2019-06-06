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    Думки вголос

    Зеленський і Путін підпишуть нові угоди по Донбасу

    • Станіслав Бєлковський

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Володимир Зеленський під час відвідування зони проведення Операції об'єднаних сил - Зеленський і Путін підпишуть нові угоди по Донбасу
    Володимир Зеленський під час відвідування зони проведення Операції об'єднаних сил

    Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

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    Для меня совершенно очевидно, что, независимо от субъективных позиций Владимира Зеленского и Владимира Путина, нынешние минские соглашения (Минск-2) принципиально невыполнимы. Они изначально были формой фиксации бесконечного замороженного конфликта – по образцу Приднестровья или Северного Кипра. Ясно, что невозможно признание Украиной особого конституционного статуса самопровозглашенных «Л/ДНР» плюс проведение в ОРДЛО выборов по украинским законам – а значит, не настаёт и момент передачи Россией контроля над государственной границей в этих районах.

    В то же время, Кремль устал от проблематики «Л/ДНР». Доктрина «Новороссии» давно снята с повестки дня, полностью вышел из моды «русский мир», о котором так много трещали пропагандисты в 2014м. Бесспорно, в сохранении «чёрной дыры» ОРДЛО заинтересованы некоторые крупные бизнесмены с особыми интересами в теневой экономике этих районов, в частности, Сергей Курченко и Константин Малофеев. Но их позиция в решающий момент всё же не будет определяющей.

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    Так что сейчас самое главное – это качественно новая концепция урегулирования, которая может быть закреплена соглашениями «Минск-3». Формально преемственными по отношению к «Минску-2», но де-факто определяющими совершенно иной сценарий достижения мира. У меня есть идеи по поводу «Минска-3», но пока ещё рано высказывать их публично. Хотя ясно, что от вопросов тотального обмена пленными, амнистии и т.п., так или иначе, никуда не деться.

    Именно «Минск-3» может и должен стать предметом прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стартовая концепция – за г-ном Зеленским, как молодым и гибко мыслящим лидером. И, в любом случае, Россию придется соблазнять перспективой частичного снятия европейских санкций в случае реинтеграции ОРДЛО в Украину в рамках «Минска-3». Это для российской элиты очень важно, кто бы что ни говорил.

    Вполне вероятно, что решить весь этот комплекс вопросов можно до истечения первой каденции Владимира Зеленского. Хотя гарантий нет – очень многое зависит от мрачного и фрустрированного, тяжело обиженного на Запад Владимира Путина.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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