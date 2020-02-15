Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Білоруський президент зазначив, що Росія досі не компенсувала витрати через поставки забрудненої нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти.

Про це повідомляє агентство «БелТА».

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в «затвердженому обсязі» у два мільйони тонн на місяць.

«Через країну прокачується 70 мільйонів тонн нафти і вони (Росія — ред.) не мають ніяких проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту», — зазначив Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати через поставки забрудненої нафти у квітні минулого року.

«Пам'ятаєте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід «Дружба», — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.

Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.

Раніше Лукашенко заявив про неможливість приєднання країни до Російської Федерації.

«Ми суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною якої-небудь країни», - зазначив він.