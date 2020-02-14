  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зустріч глав МЗС «нормандського формату» таки відбудеться у Мюнхені

    • Розсилка
    <span>Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас каже, що&nbsp;нова нормандська зустріч повинна відбутися в Берліні</span> - Зустріч глав МЗС «нормандського формату» таки відбудеться у Мюнхені
    Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас каже, що нова нормандська зустріч повинна відбутися в Берліні
    Фото: Укрінформ

    Раніше МЗС України заявило, що зустрічі міністрів «нормандського формату» у Мюнхені не планується

    Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас анонсував зустріч голів закордонних справ Німеччини, Франції, Україна та Росії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

    Про це він сказав у своєму виступі, передає Укрінформ.

    «Ми будемо говорити тут, у Мюнхені, з колегами з Парижа, Москви та Києва з тим, аби закласти основи для того, аби наступний саміт у «нормандському форматі» відбувся в Берліні», - сказав Маас.

    Він зауважив, що Німеччина та Франція багато років працюють над пошуком мирного рішення для України.

     «Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи дійсно всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми повинні працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на засадах міжнародного права», - підкреслив Маас.

    Раніше про те, що зустрічі у Мюнхені «нормандських міністрів» не буде, повідомляло МЗС України.

    «14-16 лютого міністр закордонних справ Вадим Пристайко перебуватиме з візитом в ФРН у складі офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств в Нормандські форматі під час перебування міністра в ФРН не передбачено», - повідомляло МЗС України.

    Нормандський формат МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас Німеччина міністр Мінські угоди саміт Франція Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ