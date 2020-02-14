Зустріч глав МЗС «нормандського формату» таки відбудеться у Мюнхені



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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас каже, що нова нормандська зустріч повинна відбутися в Берліні Фото: Укрінформ

Раніше МЗС України заявило, що зустрічі міністрів «нормандського формату» у Мюнхені не планується

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас анонсував зустріч голів закордонних справ Німеччини, Франції, Україна та Росії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це він сказав у своєму виступі, передає Укрінформ.

«Ми будемо говорити тут, у Мюнхені, з колегами з Парижа, Москви та Києва з тим, аби закласти основи для того, аби наступний саміт у «нормандському форматі» відбувся в Берліні», - сказав Маас.

Він зауважив, що Німеччина та Франція багато років працюють над пошуком мирного рішення для України.

«Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи дійсно всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми повинні працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на засадах міжнародного права», - підкреслив Маас.

Раніше про те, що зустрічі у Мюнхені «нормандських міністрів» не буде, повідомляло МЗС України.

«14-16 лютого міністр закордонних справ Вадим Пристайко перебуватиме з візитом в ФРН у складі офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств в Нормандські форматі під час перебування міністра в ФРН не передбачено», - повідомляло МЗС України.