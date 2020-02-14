Зустрічі у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде, - МЗС



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14-16 лютого Вадим Пристайко перебуватиме у Німеччини разом з Володимиром Зеленським

Міністерство не відповіло на питання про те, якою зі сторін ініціювалася така зустріч або через чию відмову вона не відбудеться

На полях Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині 14-16 лютого зустріч «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ проводитися не буде. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит «Українських новин».

«14-16 лютого міністр закордонних справ Вадим Пристайко перебуватиме з візитом в ФРН у складі офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств в Нормандські форматі під час перебування міністра в ФРН не передбачено», - сказано в ньому.

При цьому міністерство не відповіло на питання про те, якою зі сторін ініціювалася така зустріч або через чию відмову вона не відбудеться.

Водночас МЗС повідомило, що на полях Мюнхенської конференції пройде міністерське заседенія міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України», до складу якої входять Україна, Канада, Швеція, Велика Британія і Афганістан.

За запевненням зовнішньополітичного відомства перелік двосторонніх зустрічей Пристайка в Мюнхені ще узгоджується.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу.