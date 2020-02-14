Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на енергоносії, - Лукашенко



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Олександр Лукашенко наголосив, що після свого президентства продовжить відстоювати суверенітет Білорусі

Олександр Лукашенко зазначив, що Росія розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі

Керівництво Російської Федерації натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Про це на зустрічі з працівниками Світлогірського целюлозно-картонного комбінату заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі.

«У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду», - заявив Лукашенко.

Він також додав, що білоруський народ не піде по цьому шляху.

Крім того, Лукашенко підкреслив, що після свого президентства продовжить відстоювати суверенітет Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про неможливість приєднання країни до Російської Федерації.

«Ми суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною якої-небудь країни», - зазначив він.