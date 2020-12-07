Лукашенко розповів, що він зробить з «дармоїдами» і «неробами»

Президент Білорусі надумав взяти на облік безробітних

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найбільшим злом в країні назвав безробітних. Усіх «дармоїдів» він наказав порахувати та примусити працювати.

За словами Лукашенка, ті, що бовтаються вулицями без роботи, є майбутніми злочинцями і створюють державі лише проблеми. Про це повідомляє Белта.

«Негайно поставити на облік всіх дармоїдів, що бовтаються, і змусити їх працювати. Повторюю, як би непопулярно це не звучало: сьогодні непрацююча людина – це не просто протестун на вулиці, це майбутній злочинець, який підкидає нам щодня, щотижня, щомісяця злочини, і ми витрачаємо величезні гроші для розкриття цих злочинів. А потім деяких ще утримуємо в місцях не настільки віддалених», – сказав він.

Лукашенко розпорядився створити «перелік нероб, які повинні працювати», і закликав притягнути для цього міліцію.

Із 2015 року в Білорусі діяв декрет «Про попередження соціального утриманства», який в ЗМІ отримав назву «збір з нероб». Він передбачав податок в розмірі 20 базових величин (близько $300 за курсом на той момент) для тих, хто більше півроку не платив податки. Після прийняття декрету в Білорусі пройшли акції протесту. У січні 2018 го ці платежі для непрацюючих верств населення були скасовані, але громадяни, «незайняті в економіці», позбулися ряду субсидій. Вони зобов'язані оплачувати гарячу воду, газ і теплопостачання за повними тарифами, без пільг.