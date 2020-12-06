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    У світі

    В Білорусі вже затримано понад 100 протестувальників

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    Під час сьогоднішніх акцій у Мінську - В Білорусі вже затримано понад 100 протестувальників
    Під час сьогоднішніх акцій у Мінську
    Фото: charter97.org

    Серед затриманих – декілька журналістів

    Не менше,ніж 103 чоловіки були затримані під час масових протестів у містах Білорусі, що пройшли сьогодні. Така кількість зафіксована активістами правозахисного центру «Весна», до вечора ця кількість очевидно ще збільшиться.

    Найбільше затримань, за даними правозахисників, було в Мінську, але проводилися вони і в Бресті, Гродно, Смолевичах, селищі Хатежино під Мінськом.

    У списку «Весни» є прізвище відомої білоруської опозиціонерки Ніни Багінської. За даними правозахисників, її затримали біля Академії МВС у Мінську. За інформацією інтернет-порталу Tut.by, Багінську згодом відпустили.

    Крім того, в неділю під час виконання редакційного завдання з висвітлення несанкціонованої акції затримали журналіста «Інтерфакс-Захід». Кореспондента відпустили з РУВС Заводського району Мінська після перевірки документів.

    За інформацією Білоруської асоціації журналістів, в Гродні затримали двох журналістів агентства БелаПАН. Їх відпустили з міліції через три години без складання протоколу.

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголосили нинішнього голову держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року.

    Наймасовіші акції проходять щонеділі в білоруській столиці. Останні кілька тижнів акції змінили формат: спільної точки збору у протестувальників немає, марші проходять у районах Мінська.

    Сьогодні - 120-й день безперервних протестів проти узурпації влади в країні президентом Олександром Лукашенком.

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    Теги: Білорусь МВС Олександр Лукашенко
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